Больше движения. Как сохранить здоровье в условиях мегаполиса

Мы беседуем с кандидатом медицинских наук, нейрохирургомонкологом Андреем Реутовым.

— Вы ощущаете беспокойство, если здоровье подводит. Можно ли в Москве жить, не болея?

— Главная в плане здоровья опасность мегаполиса — это не шум, не пробки, а недостаток движения. Большинство работающих москвичей в буквальном смысле слова сидят в офисах, — рассказывает Андрей Александрович. — Затем они встают, спускаются на лифте к парковке, едут в машине домой, а дома тоже почти не двигаются. В результате, например, остеохондроз в последние годы помолодел лет на десять. Многие имеют проблемы с позвоночником уже к 30 годам — потому что почти не двигаются.

— И что же делать? Как не превратиться в инвалида?

— Больше ходить пешком, гулять по паркам, бегать! Хотя и здесь москвичей подстерегают опасности. Проблема в том, что, пытаясь избежать гиподинамии, москвичи бросаются в спорт, как в омут. Сидит такой клерк весь день, а потом приходит в спортзал, нагружается — и либо рвет связки, либо травмирует спину. Или, например, человек решает заняться бегом. Обул кеды на плоской подошве и побежал по асфальту. В результате получил серьезные проблемы с коленными суставами и позвоночником.

— И что же теперь — спортом не заниматься?

— Заниматься обязательно. Просто правильно, без фанатизма, постепенно наращивая нагрузки! Бегать нужно в безопасной для стоп обуви — беговых кроссовках. Вообще начинать вести здоровый образ жизни нужно не со спорта, а с режима дня. Это основа основ. Научиться в одно и то же время ложиться спать и просыпаться. Распространенный вариант: человек всю неделю недосыпает, а на выходных спит до двух часов дня — это очень плохой вариант. Потому что сбиваются биологические ритмы организма.

— Хорошо. Режим дня наладили. Что дальше?

— Наладить режим труда и отдыха. Согласитесь, даже во время напряженного трудового дня всегда можно сделать несколько пауз. Но не для того, чтобы покурить, а чтобы просто сменить положение тела, подвигаться, усилить движение крови по организму. Устали глаза от компьютера — сделайте гимнастику для глаз — варианты легко найти в интернете. В общем, ваш трудовой день не должен превращаться в ад.

— Сейчас многие увлекаются диетами, чтобы похудеть.

— В питании нужно соблюдать несколько очень простых принципов. Ешьте меньше, но чаще, не наедайтесь на ночь, отдавайте предпочтение низкокалорийной пище, употребляйте больше овощей и фруктов. А вот «быстрых» углеводов — сладкого и мучного — нужно есть как можно меньше. Злоупотребление этими продуктами приводит к появлению лишнего веса и увеличивает риск возникновения сахарного диабета.

— Говорят, что крайне важно пить много воды.

— Да, определенный водный режим необходим. На каждый килограмм веса рекомендуется употреблять 30 мл воды в сутки. Если вы весите 70 килограммов — 2,1 литра. И речь идет именно о воде, а не о чае и кофе. И учтите, что вода должна быть обычной питьевой, очищенной, а не минеральной. Иначе можно заработать мочекаменную болезнь. Учтите: недостаток же воды усугубляет течение всех хронических заболеваний!

— Сейчас в столице активно развивается программа «Московское долголетие». Пожилым людям помогают вести активный образ жизни.

— Это очень правильная идея! Ведь, обратите внимание, пожилые люди занимаются скандинавской ходьбой, танцами, они много двигаются, общаются — и все это, конечно, очень полезно для здоровья. Ведь от медицины, как ее ни развивай, наше здоровье зависит лишь отчасти. При этом куда больше оно зависит от образа жизни: физической активности, питания, режима дня и других факторов. Если хотите быть здоровыми, начните в первую очередь с себя, а не с врачей.

СПРАВКА

Сегодня, по данным столичной мэрии, регулярно занимаются физкультурой и спортом около 4 миллионов москвичей. В том числе 46 тысяч инвалидов. Это вдвое больше, чем в 2010 году. Похоже, жители столицы и впрямь усваивают принципы безопасного и здорового образа жизни.