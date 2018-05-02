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Лифтинг лица в домашних условиях: методы и советы
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Лифтинг лица в домашних условиях: методы и советы 

МедикФорум 12 минут назад
Фото: МедикФорум
С возрастом, к большому сожалению, кожа нашего лица становится заметно менее упругой, появляются мимические морщинки. Лифтинг это хороший способ вернуть коже молодость и предотвратить увядание. Достаточно доступная и эффективная разновидность этого метода — регулярный лифтинг для лица в домашних условиях. МедикФорум собрал советы по проведению лифтинг-процедур.
Что такое лифтинг. Методы.
Лифтинг лица и шеи — ряд косметологических процедур включающих в себя различные косметические средства, аппаратные процедуры, самомассаж, используемые в целях омоложения и упругости кожи. Дарсонвализация — один из известнейших методов лифтинга. Проводится с помощью действующего на кожу тока особой частотности. При проведении данной процедуры циркуляция крови ускоряется, принося тем самых дополнительный кислород и полезные питательные микроэлементы к глубоким слоям кожи. Эту процедуру проводят в домашних условиях, для этих целей продаются специальные аппараты. Эффект дарсонвализации — эластичность, красота и упругость кожи, цвет лица становится более здоровым, разглаживаются мелкие морщинки. Классический самомассаж лица — доступный и действенный метод лифтинга. Устраняет отеки, тонизирует и борется с дряблостью кожи. Самомассаж рекомендуется проводить несколько раз в неделю около трех минут каждый сеанс. Результат будет заметен уже через 20 процедур. Помимо ручного массажа есть еще одна эффективная разновидность — массаж лица вакуумом.
Этапы лифтинга
Одним из этапов лифтинга является глубокое очищение или пиллинг. Дома в этом вам помогут различные скрабы, в составе которых могут быть: натуральные абрикосовые и миндальные косточки, молотый кофе, овсяные и пшеничные отруби. Перед проведением рекомендуется предварительно распарить кожу лица при помощи паровой бани с отварами разнообразных трав. Лифтинг маски для лица в домашних условиях еще один действенный метод. Предназначены для выравнивания и разглаживания кожи. Вот несколько подобных масок: За основу многих масок для дряблой и увядающей кожи является виноград, богатый микроэлементами и витаминами. Свежая мякоть винограда в сочетании с натуральной белой глиной и яйцом — отличная лифтинг маска. Огурец известен своими отличными увлажняющими свойствами. Потертый и перемешанный с яичным белком свежий огурец придаст вашей коже упругость и свежесть. Косметические глины и грязи — незаменимые средства для возрастной кожи лица, нормализующие кровообращение. Также существует ряд хирургических лифтинг процедур — омоложение кожи посредством оперативного вмешательства. Фотоомоложение, различные инъекции и мезотерапия — методы, которые вам могут предложить в косметологических салонах. В заключение можно сказать, что выбранная вами оптимальная процедура даст отличный результат только вкупе с регулярным уходом за кожей вашего лица. С помощью лифтинга происходит заметное омоложение, кожа становится значительно более гладкой, упругой и бархатистой. Эксперты рассказали ранее о масках для омоложения лица.
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