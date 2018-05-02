Криомассаж: сохранение молодости кожи

Известно, что хранение продуктов в холоде продлевает их срок годности. Примерно то же самое можно сказать и о красоте лица. Криомассаж — очень полезная процедура, основанная на воздействии на кожные покровы при помощи низких температур. Следовательно, регулярные сеансы массажа холодом надолго сохранят молодость и привлекательный внешний вид.

Чем полезен криомассаж

Результативность этого массажа достигается путем влияния на кожу жидкого азота низких температур. Порой они достигают отметки –200 градусов. Криомассаж усиливает обменные процессы, а также кровообращение. В домашних условиях можно дополнительно протирать кожу кусочкам льда. Различают две основные методики. Процедура может выполняться специалистом вручную с применением деревянной палочки и ваты. Второй способ — при помощи специального аппарата. В этом случае стоимость процедуры значительно возрастает в цене, так как используемая техника дорогостоящая. Криомассаж активизирует восстановление клеток, разглаживает кожу. Однако процедура имеет и другие направленности. Она часто назначается для лечения дерматологических заболеваний: угрей, расширенных пор, пятен, аллергии на коже. Для того чтобы в полной мере оценить пользу криомассажа можно сделать фотографии до начала процедур и после завершения курса. Достоинством процедуры является его быстрота — сеанс жидкого азота длится около 10 минут. Особо значителен этот факт для занятых бизнес-леди. Заметных следов от процедуры также не остается. Легкая краснота проходит быстро. Криомассаж безопасен, применим для любых проблемных участков тела. Сеанс абсолютно безболезненный, а эффект можно заметить уже после первого посещения специалиста.

Эффект криомассажа

Лицо после криомассажа освобождается от шелушения, отмерших клеток. Однако для получения полноценного результата необходимо пройти полный курс процедур. Количество сеансов подбирается в зависимости от проблемы строго по рекомендации доктора. Курсы лучше проходить в холодное время года, осенью и зимой, когда активность солнца минимальная. Кожу обязательно нужно предохранять от воздействия ультрафиолета. Перед процедурой необходимо сообщить специалисту о наличии проблем со здоровьем. Так, запрещено проводить криомассаж с ранами и повреждениям кожного покрова, при герпесе. Противопоказаны сеансы при сердечных, а также при простудных и вирусных заболеваниях. Ранее было рассказано о банановой маске для молодости кожи.