Что использовать в домашних условиях: Лучшие скрабы для лица, губ и тела

Скраб — средство для очищения кожи и удаления омертвевших клеток. Самостоятельно наша кожа обновляется раз в месяц, но этого недостаточно для того, чтобы она имела здоровый и бодрый вид. Регулярное использование скрабирующих средств помогает сохранить ее в надлежащем виде. Что использовать в домашних условиях: Лучшие скрабы для лица, губ и телаЛицо Использование скраба для лица — прямой путь к красивой и чистой коже. Избавив с помощью скраба кожу от мертвых частиц, мы тем самым даем

возможность крему действовать более эффективно. Также, он избавляет нас от угрей и черных точек, освобождает клетки от кожного жира и грязи, которые

чаще всего выступают инициаторами наших несовершенств.

Использовать скраб необходимо раз в неделю и не стоит ожидать от него

максимального эффекта после первого же применения. Его действие проявится

только после регулярного использования.

Губы Наши губы нуждаются в защите и постоянном уходе чуть

больше, чем остальные части тела, потому что на них отсутствуют сальные

железы, которые отвечают за питание и увлажнение. Скраб для губ поможет

отшелушить мертвые клетки, увлажнить кожу губ и напитать её полезными

элементами.

Следует помнить, что кожа на губах очень нежная, поэтому скрабы с крупными абразивными

частицами не принесут пользы, а только травмируют их. Стоит выбирать средство с мелкими частицами и обязательно с маслами в составе.

Тело Помимо всех свойств, которые присущи скрабам, они также обладают антицеллюлитным эффектом. Улучшают кровообращение,

отлично тонизируют и подтягивают кожу, поэтому скрабы точно стоит вписать в программу по борьбе с лишним весом и его последствиями. Также с помощью них можно добиться получения более ровного загара. Перед походом на пляж попробуйте тщательно

очистить кожу с помощью скраба и будьте уверены, что загар ляжет гораздо лучше.

Главное всегда помнить о том, что частое использование скрабов может привести к истончению кожи, поэтому, например, скрабы для тела

рекомендуется применять с интервалом в 7 дней.

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