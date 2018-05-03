Сокращение углеводов в рационе женщины может на пять лет отсрочить наступление менопаузы

Исследование показало, что регулярное употребление мяса и рыбы ускоряет наступление периода менопаузы.

Британские ученые за четыре года обследовали 14 172 женщин и выяснили, что наступление менопаузы происходило почти на пять лет раньше у любителей богатой углеводами пищи, чем у тех, в чьем рационе было больше риса и бобовых.

Наступление ранней менопаузы связано с низкой плотностью костей, остеопорозом и повышенным риском сердечных заболеваний. Женщины подвергаются наибольшему риску, если они увлекаются макаронными изделиями и блюдами, богатыми углеводами.

Средний возраст женщин в период менопаузы в Великобритании составляет 51 год. Но проведенное исследование выявило также, что у вегетарианок этот период наступает на 10 месяцев раньше тех, кто употреблял мясо. Ученые связывают это с уровнем гормона эстрогенав богатой животными жирами пище, который влияет на репродуктивные функции в организме.

Также эксперты отметили, что более чем на три года позже наступал период менопаузы у тех, кто активно употреблял жирную рыбу (лосось, скумбрия, сардина) и фасоль — продукты, богатые антиоксидантами.

— Возраст, в котором начинается менопауза, может иметь серьезные последствия для здоровья некоторых женщин. Четкое понимание того, как диета влияет на начало естественной менопаузы, будет очень полезно для тех женщин, у кого в роду бывали случаи определенных осложнений, связанных с менопаузой. Также мы выяснили, что высокое потребление витамина B6 и цинка, по-видимому, задерживало начало менопаузы, — цитирует профессора Джанет Кейд из школы пищевых наук и питания в университете Лидса The New York Post.