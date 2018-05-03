12 ошибок при использовании солнцезащитного крема

Почему нам требуется защита SPF и как радоваться теплым лучам без вреда для здоровья!

Да будет свет! Вся правда о солнечном излучении

Солнце испускает ультрафиолетовые лучи двух видов — UVA и UVB, при этом и первые, и вторые имеют потенциал, чтобы повредить нашу кожу. UVA лучи ученые связывают с появлением темных пятен на коже (гиперпигментации) и фотостарением, в то время как UVB лучи являются причиной ожогов и тесно связаны с раковыми заболеваниями кожи.

Единственный способ предупредить возможные проблемы — выбрать средство, которое блокирует оба вида лучей. Такая косметика обозначается на этикетке пометкой «широкого спектра действия».

Что еще нужно учитывать при выборе средств с SPF, и какие ошибки чаще всего допускают люди во время их применения?

Ошибка 1: В составе крема — токсичные ингредиенты

Некоторые ингредиенты солнцезащитного крема приносят больше вреда, чем пользы. Так, оксибензон негативно влияет на гормональный фон. Ретинил пальмитат или витамин А в солнечного время года могут способствовать повреждению кожи. Метилизотиазолинон является мощным аллергеном, который ученые связывают с болезненной сыпью на коже.

Выбирая средство для всей семьи, ищите крем с физическими солнцезащитными фильтрами. В отличие от перечисленных выше химических, они безопасны. Активные ингредиенты такого крема — диоксид титана и цинк.

А вы знали?

Существует больше 10 ингредиентов косметики, которые нужно избегать во время беременности. Это парабены, фталаты, формальдегиды, толуол, дигидроксиацетон, хлорид алюминия и химические солнцезащитные фильтры.

Ошибка 2: У косметики очень высокий фактор защиты

Исследования показали, что очень высокий фактор защиты SPF в косметике (больше 50) вводит людей в заблуждение, заставляя думать, что они лучше защищены от солнца, чем есть на самом деле. При этом достаточным во всех отношениях является уровень защиты SPF 50. В Европе, Австралии, Канаде и Японии уже действует запрет на выпуск продукции, превышающей обозначенное число. Помните: даже очень высокий SPF не может продлить безопасное время пребывания на солнце!

Ошибка 3: Средство хранилось неправильно

Где вы обычно держите солнцезащитную косметику? Хорошо, если для нее нашлось место в дамской сумочке или мужской барсетке. Многие люди хранят крем в бардачке автомобиля. В солнечное время года температура воздуха там превышает 40-50°C, что приводит к порче продукта — снижению эффективности факторов защиты, расслоению крема на водную и жировую фазу.

Чтобы косметика сохраняла свою первоначальную эффективность, ее нужно держать в сухом месте, защищенным от высоких температур и прямого попадания солнечных лучей.

А вы знали?

Солнцезащитные очки не просто модный аксессуар! Темные линзы заставляют зрачки расширяться, при этом специальное защитное покрытие в них отсутствует. Из-за этого ультрафиолет беспрепятственно проникает в глаза. По некоторым исследованиям это способствует возникновению катаракты.

Ошибка 4: Вы наносите крем уже на пляже

Солнцезащитной косметике требуется время, чтобы впитаться в кожу. Обычно это занимает 10-15 минут. При этом еще четверть часа нужно крему с химическими фильтрами, чтобы включиться в работу. Если вы наносите средство уже на пляже — под открытыми солнечными лучами, пока вы ждете, солнце наносит удар!

Если не успели вовремя нанести крем, проведите полчаса под зонтиком или в помещении кафе.

Ошибка 5: Полагаетесь на уходовую косметику

В продаже можно встретить тональные средства, дневные, ВВ— и СС-кремы, а также пудры, бронзеры и румяна, производители которых обещают защиту от солнца. Однако практика показывает: в солнечное время года на открытом воздухе их недостаточно.

На пляже нужны специальные средства, которые дают ровное плотное покрытие, и время от времени обновляются! При этом декоративная косметика, в частности — порошковые средства — например, пудры, вовсе не могут рассматриваться как защита от УФ-лучей, поскольку наносятся на кожу тонким слоем и часто только в «стратегически важных местах» (на лбу, подбородке). Уходовая косметика в этом плане более надежная, но и она требует своевременного обновления.

На заметку!

Как сочетать косметику с солнцезащитными средствами?

Сначала увлажняющий крем, потом солнцезащитное средство и, наконец, пудра или румяна? Такой подход может быть неверным! Многое зависит от того, какие фильтры в вашем солнцезащитном креме.

Если это химические фильтры, крем должен наноситься непосредственно на чистую кожу, хорошо впитаться (15-20 минут) и только после этого можно наносить уходовую и декоративную косметику. Если в составе крема физические фильтры, которые работают как щит, порядок нанесения средств не имеет значения.

Ошибка 6: Не учитываете, что УФ-лучи проникают сквозь стекла

Собираясь на прогулку в город на машине, или решив позавтракать в кафе, вы забываете наносить солнцезащитный крем. Как следствие — плечи обгорели, а кожа на щеках и носу стала шелушиться. Оказывается, ультрафиолетовые лучи легко преодолевают стекла зданий и автомобилей! Вот почему даже в помещении так легко обгореть!

Ошибка 7: Не устанавливаете таймер

Солнцезащитный крем нужно наносить повторно на кожу каждые 2-3 часа. А если вы играете в пляжные игры, обильно потеете или много времени проводите в воде — каждый час. Чтобы не забыть вовремя обновить защиту, установите на телефоне таймер. И не ленитесь делать больше для себя и своего здоровья.

А вы знали?

Солнцезащитный крем SPF 15 блокирует 93% UVA и UVB лучей, SPF 30 — 97 процентов, в то время как SPF 50 — 98,8 процентов. При этом косметика с фильтром SPF 50 не позволяет дольше находиться на солнце и так же, как и другие виды, требует обновления каждые два часа.

Ошибка 8: Наносите крем не на все тело

Обычная футболка пропускает около 70% UVA лучей, что соответствует степени защиты SPF 4, в то время как UVB лучи она блокирует на 80%. Отсюда вывод: гуляя на пляже в футболке, вы защищены от ожогов, но не от фотостарения!

Поэтому собираясь на экскурсию или курортный шопинг, нужно наносить солнцезащитное средство на все тело, в том числе на места, которые будут скрыты одеждой. И не забывайте защищать такие уязвимые участки, как нос, лоб, уши, грудь и стопы. Особое внимание при этом уделите крупным родинкам! Их лучше заклеивать специальными стикерами (такими, как выдают в соляриях) или обильно обрабатывать средством с высоким уровнем защиты.

Ошибка 9: Наслаиваете разные средства

Что может быть приятнее на пляже, чем легкий расслабляющий либо энергичный массаж по смазанной благоухающим маслом коже? А между тем, он может привести к неприятным последствиям! Эксперты предупреждают, что смешивание текстур — например, солнцезащитного крема и косметического масла, ослабляет степень защиты SPF. Вот почему на отдыхе обгорают даже те, кто не забывает пользоваться кремом. После массажа нужно вымыть кожу и нанести новую порцию солнцезащитного средства.

Факт!

Если на этикетке крема указана степень защиты больше 50 SPF, можете быть уверены — в его составе химические фильтры!

Ошибка 10: Не используете защиту в пасмурный день

Уверены, что небо, затянутое тучами, спасет вас от солнечного излучения? Увы, это не так! Исследования показывают, что 80% ультрафиолетовых лучей могут проходить сквозь облака. Причем, в это время люди более уязвимые, чем обычно, поскольку подолгу гуляют на набережной или играют в активные игры.

Ошибка 11: Неправильно ухаживаете за губами

То, что губы также нуждаются в защите от солнца, сегодня знают все. При этом многие совершают ошибку, смазывая нежную часть лица плотным слоем крема с УФ-фильтрами. В отличие от специальных средств — масел и бальзамов для губ с SPF, кремы имеют плотную, тяжелую текстуру, из-за чего недолго задержатся на губах.

Лучший выбор для нежной кожи губ — специальное масло, гигиеническая помада или бальзам. Для женщин такие средства выпускаются с различными «эффектами» — сверкающими частичками, глянцевым или матовым финишем.

А вы знали?

При выборе продуктов для ухода за губами, эксперты советуют приобретать средства с солнцезащитными фильтрами — минимум SPF 30.

Ошибка 12: Не защищаете волосы и кожу головы

Кожа головы является самым близким к солнцу открытым участком тела. И часто именно о ней забывают, готовясь к солнечному сезону. Чтобы не пострадать от негативного воздействия внешней среды, носите на пляже головной убор. А женщинам дополнительно можно посоветовать обрабатывать волосы и кожу головы спреем с солнцезащитными фильтрами.

Комментарий эксперта

Елена КОВТУНОВА врач-дерматовенеролог, косметолог

На рынке косметической продукции огромный выбор солнцезащитных средств, сориентироваться порой нелегко. В первую очередь, необходимо понять, подойдет ли для вашей кожи данное средство. Если есть пробник в продаже, нужно провести тест на внутренней поверхности плеча — нанести туда средство и подержать в течение получаса. Если появится покраснение, то в этом косметическом продукте есть ингредиенты, которые вам не подходят.

Во-вторых, нужно выбрать надежную защиту от солнца. Средство должно наноситься на кожу равномерно, ни один участок не должен оставаться без покрытия солнцезащитным кремом. На мой взгляд, лучше применять те кремы, которые защищают от солнца детей. Данные средства проходят жесткое тестирование и, как правило, содержат диоксид титана или оксид цинка — это вещества, которые отражают солнечные лучи, создавая на коже лица защитный экран.

Что лучше — спрей или крем? Спрей однозначно не стоит использовать. Лучше крем. Что лучше — крем или флюид? Лучше крем, т.к. он более плотный. Флюид может распределяться по лицу неравномерно, не полностью покрывая кожу лица. При нанесении плотного крема виден его слой до того, как он впитается. Поэтому невооруженным взглядом будут видны не захваченные кремом участки кожного покрова. Есть категория солнцезащитных кремов, которые не только защищают лицо от пигментных пятен, но и делают его чуть-чуть белее, не забивая поры.

Кожа обязательно должна дышать. Это важно в летний период, когда жироотделение сальных желез повышено.

Во время отдыха на море загар происходит мгновенно. Перед поездкой в отпуск особенно актуален вопрос, какой же солнцезащитный крем с гидрофобным покрытием выбрать — waterristor или waterproof? В первом случае крем обладает хорошей устойчивостью к воде. Во втором — крем практически не смывается водой. Однако после плавания в море 50% средства все равно смоются с кожи. Поэтому средство наносится повторно.

Самое главное о фототипах кожи

Существуют разные фототипы кожи. Первый фототип — это совсем белая кожа, которая всегда обгорает, т.к. в ней практически нет меланина, который защищает ее от солнечных лучей. У рыжеволосых кожа также первого фототипа. На активном солнце такой тип кожи практически всегда сгорает.

Второй фототип — это тоже белая кожа, с чуть заметным розовато-персиковым тоном. У шатенов и русых такой же тип кожи, как правило. При аккуратном загаре кожа немного темнеет, золотится, становится светло-коричневого оттенка.

При обоих фототипах, первом и втором, обязательно нужно использовать кремы с высокой степенью защиты от солнца — SPF 50.

Третий фототип — это смуглая кожа. Такая кожа присуща черноглазым брюнетам. Она не обгорает на активном солнце, если конечно не заснуть на пляже под палящим солнцем. У такого типа кожи меланин хорошо вырабатывается, поэтому она сразу темнеет и приобретает коричневый оттенок. В этом случае можно использовать кремы с более низкой степенью защиты от солнца — SPF 15-20.

Четвертый фототип — это кожа негроидной расы. Она не подвержена сгоранию, поэтому солнцезащитный крем может быть с минимальной степенью защиты — SPF 5 или 10.

Что означают цифры SPF?

10, 15, 20, 30 или 50? Например, SPF 10 означает, что если вы нанесете крем с этой степенью защиты и будете пребывать под солнцем, ваша кожа покраснеет не через 30 минут, а в 10 раз медленнее. Через 5 часов. И так далее. Если степень защиты 20 или 30, это говорит о том, что этот крем не пропустит 90% солнечных лучей. Если 50 — то 99% процентов. То есть солнечное воздействие будет минимальным.

Комментарий эксперта

Сона Кочарова, врач-дерматокосметолог

Очень часто причиной раннего старения является, так называемое, фотостарение. Происходит это из-за недооценивания пагубного влияния солнечных лучей на нашу кожу. Переизбыток поглощения кожей УФ-лучей приводит к нарушению функционирования дермы, разрушаются эластиновые и коллагеновые волокна, понижается количество гиалуроновой кислоты, что приводит к плохому качеству кожи и морщинам.

Все врачи-дерматологи и косметологи настоятельно рекомендуют использовать SPF средства. Во многие повседневные кремы производители уже добавили защиту, поэтому можно выбрать средство в соответствии с типом кожи (сухая, жирная, комбинированная, нормальная). В мегаполисе, где солнце менее активное, можно наносить SPF средства с фактором 15, на море и пляже — не менее 30.

Последовательность использования косметологических средств и косметики следующая: очищение кожи, крем по типу кожи + SPF средство или крем по типу кожи, с содержанием SPF, после этого наносится тональное средство или BB-крем (в них тоже часто есть защита, тогда обычный крем может быть без SPF).

Комментарий эксперта

Любовь Акрум, пластический хирург, косметолог

Долгожданная весна наступает хоть и медленно, но солнышко проглядывает сквозь облака весьма активное! А это значит, пора приобретать новый защитный крем, так как срок годности обычно все забывают проверить!

Итак, какие основные свойства должно иметь солнцезащитное средство для лица?

Желательно, чтобы у него была легкая текстура. Например, эмульсия. При этом она должна обладать самым высоким SPF фильтром. Такие средства продаются в известных магазинах. Всегда можно проконсультироваться с продавцом и протестировать продукт. Коже должно быть комфортно.

Учитывая, что в нашей средней полосе солнце наиболее активно именно летом, создаются определенные трудности с нанесением макияжа. Много слоев кремов и основ могут создавать ощущение маски на лице, когда на улице +25. Поэтому стоит обратить внимание на средства с сильной SPF защитой и легким тональным увлажнением.

Имея защиту с тональной основой, можно предварительно нанести на очищенную кожу дневной увлажняющий крем, он будет базой, а затем SPF защиту с тональной основой. Необходимо также помнить о том, что срок активности защиты на лице примерно около 2 часов. Затем необходимо умыться и нанести средство заново, если вы находитесь на солнце.