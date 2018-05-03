Только для девочек: интервью с тренером по интимному фитнесу

Спортсменка рассказала Overtime.life, почему нельзя путать занятия по ее системе с вумбилдингом, какая от тренировок польза для здоровья и поделилась двумя упражнениями, которые можно делать дома каждый день без тренажеров.

Что такое интимный фитнес?

Это привычные упражнения на укрепление мышечной системы, например, выпады и приседания, с одним нюансом: перед тренировкой женщина вводит во влагалище шарик, к которому подвешиваются грузики. Во время занятия их нужно удержать. Для тренировок в зале нужен специальный костюм — штаны с молнией на промежности.

В чем польза для здоровья?

Тренировать только вагинальные мышцы — это слишком примитивно для меня. Моя система позволяет тренировать внутренние и внешние мышцы. Получается результат три в одном: красивые формы, здоровье, молодость.

Когда женщина занимается интимной гимнастикой, у нее начинают работать яичники (они отвечают за гормоны и деторождение), щитовидная железа (отвечает за психоэмоциональное состояние, вес, общее здоровье), надпочечники (это жизненная энергия). Она начинает чувствовать себя юной!

Зачастую занятия интимной гимнастикой решают проблемы с бесплодием. За 20 лет практики был только один случай, когда женщина так и не смогла забеременеть, а через меня проходят тысячи. Кисты, миома и эндометриоз либо проходят, либо прекращают прогрессировать. Проходит опущение внутренних органов.

В чем отличие от вумбилдинга?

Уникальность моей системы в том, что упражнения направлены на работу с гормональным фоном женщины, это как раз работа с надпочечниками, яичниками и щитовидкой. В вумбилдинге обычно об этом не думают.

По Кегелю упражнения идут на сжатие мышц. Мои — на подтягивание. Когда связки зажимаются, нагрузка на них мала, матка не поднимается и другие органы тоже.

Вумбилдинг использует разные тренажеры. У меня только шарик с грузом и шарики из натурального камня.

Вумбилдинг придумал Муранивский в прошлом веке. Он никогда не был спортсменом, и его система основана на сжатии мышц. Да, это стимулирует стенки матки, но может усугубить опущение.

Когда нужно начать тренироваться?

Я рекомендую заниматься всем женщинам в любом возрасте начиная с 18 лет. У девушек, даже нерожавших, слабый тонус, зажатое тазовое дно (из-за волнения, страха, боязни секса, они зажаты эмоционально). Гинекологи говорят, что после 20 лет истощаются яичники, а это ведет к бесплодию.

Интимная гимнастика важна после 50 лет: матка опустилась, яичники не работают, начался климакс. И при этих проблемах интимной сфере не придают должного значения.

Как выбрать тренера?

Во-первых, специалист должен хорошо знать биомеханику работы мышц, анатомию. Моя система основана на связочном аппарате.

Во-вторых, чем больше опыт работы, тем лучше.

В-третьих, тренер должен уметь чувствовать мышца своего ученика.

Про ошибки:

Упражнения лучше всего делать стоя в наклоне. Лежа они эффективны только если вы столетняя бабушка: лежа органы очень легко подтягиваются, следовательно, и нагрузки никакой.

Когда подтягиваются внутренние органы женщины тянут входовой промежностью. В этом случае связки включаются минимально. Нужно тянуть анус в себя, делать движения мышцами вверх. Если хочется переднюю стенку проработать — тянуть анус в себя. Если заднюю — тянуть вверх, а потом уже помогать промежностью. Вагинальные мышцы связаны с анальными.

О противопоказаниях:

Нельзя заниматься с воспалительными процессами. Например, когда придатки застудили: там и так все болит. После родов полтора-два месяца надо восстановиться. Точно также после абортов и других гинекологических операций. При молочнице и цистите заниматься можно, но нужно убрать обострение. Если есть хронические воспаления — заниматься можно и нужно!

О результатах тренировок

За два-три занятия женщина снимает стресс.

После восьмого она чувствует свои мышцы, замечает внимание окружающих мужчин и женщин.

За три месяца тренировок она учится управлять самостоятельно своими мышцами.

Первая степень опущения органов проходит за месяц тренировок, вторая-третья за три-шесть месяцев.

И про секс: мои ученицы после трехмесячного курса говорят, что он становится космическим.

Упражнения, которые можно делать каждый день дома без тренажеров:

Выполняется сидя или стоя. Одновременно подтягиваем промежность и вход во влагалище, тянем анус вверх к пояснице. Делаем 2 подхода по 10-20 раз медленно, затем еще 2 чередуя медленный темп и быстрый. Начинаем сжатия снизу медленно, ускоряемся и подъем заканчиваем быстрыми движениями. Обратите внимание: движение не просто сжимает мышцы, а поднимает их вверх. Упражнение направлено на укрепление задней стенки матки.

Выполняется сидя или стоя. одновременно подтягиваем вверх промежность, вход влагалища и анус, втягиваем живот в себя. упражнение выполняется также по два подхода. Сначала в медленном темпе, затем в смешанном. Эта тренировка направлена на силу и наполнение энергией матки и яичников.

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Татьяна Кожевникова — основоположница интимного фитнеса для женщин в России, рекордсменка Гиннесса, единственная в мире женщина, поднимающая с помощью вагинальных мышц 14 килограммов веса.

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