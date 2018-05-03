Кетодиеты ухудшают спортивные показатели

Ученые из Университета Сент-Луиса рекомендуют спортсменам не садиться на кетодиеты, так как это приводит к заметному ухудшению их спортивных показателей.

В исследовании принимали участие 16 взрослых человек, которые тренировались после четырех дней кетодиеты или после такого же периода обычного питания с высоким содержанием углеводов.

Оказалось, что всего за 4 дня питания с минимальным содержанием углеводов скорость бега спортсмена снижается на 15%, а сила — на 7%. Пока непонятно, почему это происходит. Ученые предполагают, что кетодиета влияет на получение энергии анаэробным путем.

В основе кетодиеты — отказ от углеводов, чтобы заставить организм на фоне дефицита глюкозы сжигать жиры для получения энергии. Из рациона питания при этом исключаются зерновые, сахар, большинство фруктов и картофель. Кетодиеты назначаются пациентам с эпилепсией, но их выбирают и многие обычные люди, не страдающие судорожными припадками или аномалиями метаболизма.

Исследователи считают, что спортсменам не стоит пытаться улучшить свое здоровье при помощи низкоуглеводных диет. Обычные люди тоже нуждаются в энергии для выполнения повседневных физических действий, например, для подъема по лестнице, но у них, по крайней мере, не столь выражено снижение физических показателей.