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Кетодиеты ухудшают спортивные показатели
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Кетодиеты ухудшают спортивные показатели 

Medaboutme.ru 33 минуты назад
Фото: Medaboutme.ru
Ученые из Университета Сент-Луиса рекомендуют спортсменам не садиться на кетодиеты, так как это приводит к заметному ухудшению их спортивных показателей.
В исследовании принимали участие 16 взрослых человек, которые тренировались после четырех дней кетодиеты или после такого же периода обычного питания с высоким содержанием углеводов.
Оказалось, что всего за 4 дня питания с минимальным содержанием углеводов скорость бега спортсмена снижается на 15%, а сила — на 7%. Пока непонятно, почему это происходит. Ученые предполагают, что кетодиета влияет на получение энергии анаэробным путем.
В основе кетодиеты — отказ от углеводов, чтобы заставить организм на фоне дефицита глюкозы сжигать жиры для получения энергии. Из рациона питания при этом исключаются зерновые, сахар, большинство фруктов и картофель. Кетодиеты назначаются пациентам с эпилепсией, но их выбирают и многие обычные люди, не страдающие судорожными припадками или аномалиями метаболизма.
Исследователи считают, что спортсменам не стоит пытаться улучшить свое здоровье при помощи низкоуглеводных диет. Обычные люди тоже нуждаются в энергии для выполнения повседневных физических действий, например, для подъема по лестнице, но у них, по крайней мере, не столь выражено снижение физических показателей.
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