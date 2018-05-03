7 вещей, которые снижают твой уровень тестостерона

Недавно было опубликовано социологическое исследование, в котором утверждается, что есть некий заговор корпораций, направленный на пассивное уничтожение активности мужчин. Причем в данном случае под активностью понимаются репродуктивная функция и физическая сила. И то и другое биологически напрямую связано с уровнем тестостерона в организме. То есть задачей вышестоящих сил является окружить современных людей, в частности мужчин, всем тем, что способствует снижению мужских гормонов. Нужно это, как считают исследователи, для того чтобы ослабить сильный пол и сделать его более пассивными. А это, в свою очередь, снизит риск возможных революций и массовых возмущений. Так это или нет, достоверно утверждать невозможно. Но есть несколько аргументов, подтверждающих данную идею. Ниже представлен список вещей, которые являются частью жизни большинства людей и о вреде которых многие даже не догадываются.

1. Еда, наполненная гормонами и пестицидами

Сегодняшняя пища изобилует гормонами. Мясо, курица, молочные продукты — все это мы едим каждый день и даже не задумываемся, что это может нарушить уровень тестостерона и повысить количество эстрогена. Ты удивишься, но определенную угрозу представляют даже овощи и фрукты. Выращиваемые в искусственных условиях, они обрабатываются пестицидами. Этот химический препарат также не сулит ничего хорошего для мужского здоровья, поскольку провоцирует бесплодие и снижает уровень тестостерона.

2. Велоспорт и бег трусцой

Польза спорта для здоровья мужчины настолько очевидна, что писать об этом все равно что пытаться объяснить, почему мяч должен быть круглым. Тем не менее существуют физические упражнения, которые не очень полезны для тебя из-за их противоестественности. Поэтому они не применялись нашими предками, оттого те были здоровыми и спустя несколько поколений появился ты. Вот, например, раньше не было велоспорта и никто не проводил тысячи часов на узком сиденье, крутя педали. А ведь это создает постоянное давление на половые железы, что приводит к бесплодию и уменьшает выработку тестостерона. Еще одно неестественное упражнение — это бег трусцой. Есть, конечно, такой вид спорта, и в нем участвуют мужчины. Но ты когда-нибудь видел, чтобы человек перемещался так в жизни? Если да, то поверь: нехватка тестостерона — меньшая из его проблем. Это абсолютно бесполезная деятельность, которая также оказывает негативное воздействие на мужской организм.

3. Голубой свет

Сильное воздействие света оказывает влияние на уровень тестостерона. Естественно, это не касается дневного света, который помогает нам проснуться и поддерживает нас в тонусе в течение всего дня. А вот искусственный свет, исходящий от наших телефонов, компьютеров или комнатных светильников, намного вреднее. Он вызывает беспокойство и увеличивает чувство усталости, а это сказывается и на уровне мужских гормонов. Есть теория, что обычные лампы накаливания специально были признаны неэкологичными из-за большого потребления энергии и на смену им стали массово применяться новые светодиодные лампы с канцерогенными газами. А они, как ты уже понял, также вредны для здоровья.

4. Сахар

Сахар замедляет наш метаболизм, что приводит к набору лишнего веса и провоцирует развитие рака. Люди от этого становятся более ленивыми, и уж тем более им не до всяких революций. Также чрезмерное употребление сахара снижает производство инсулина, что уменьшает количество тестостерона. Лабораторными опытами на крысах было установлено, что сахар вызывает столь сильное привыкание, что потребность в нем со временем может быть сравнима с тягой к героину у наркомана.

5. Веганство

Веганство — еще одно современное течение, которое якобы поддерживает здоровый образ жизни. Но необходимо знать, что подобная диета способствует снижению тестостерона и нужных витаминов в организме. Это уж точно не несет никакой пользы как для мозга, так и для всего остального. Зато снижает уровень активности человека, что наверняка устраивает инициаторов заговора, но вряд ли должно устраивать тебя.

6. Соя Соя на протяжении долгого времени считалась одним из самых полезных продуктов. На деле соя — это эстрогенная пища, и, конечно же, она снижает твой уровень тестостерона. Но вредность сои не афишируется слишком часто, зато о ее пользе трубят многие источники.

7. Отсутствие жира в пище

Еще одним массовым заблуждением является преувеличенная вредность органических жиров. Жир, на самом деле, может быть полезен, поскольку, поставляя холестерин в организм, он снижает его выработку естественным способом. А холестерин, вырабатываемый самостоятельно, более вреден, чем тот, который поступает снаружи. Тестостерон питается холестерином, и чем больше мужских гормонов в организме, тем меньше холестерина. И наоборот: при поступлении правильного холестерина уровень тестостерона будет увеличиваться. Поэтому ешь жирное мясо: оно полезно.