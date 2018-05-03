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Названы 5 привычек, которые продлят жизнь
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Названы 5 привычек, которые продлят жизнь 

Ридус 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Группа американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, какие полезные привычки могут продлить жизнь на 12−14 лет.
Свои выводы ученые сделали после анализа двух крупных исследований: Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-up Study. В этих работах ученые изучали образ жизни 123 219 медицинских работников, которые систематически проходили обследования.
Исследования длились около 30 лет, и за это время умерло 42 167 участников. Авторы новой работы решили проанализировать образ жизни всех медработников и выявить взаимосвязь между продолжительностью жизни и полезными привычками людей.
На основе этого исследования ученые выделили пять полезных привычек, которые влияют на продолжительной жизни. Эти привычки точно не покажутся вам новыми: отказ от курения, здоровое питание, физические нагрузки, нормальный вес и умеренные дозы алкоголя.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1980 по 2015 годы число страдающих ожирением в мире удвоилось и сейчас достигает около 600 миллионов человек. Авторы работы рассказали, что люди, соблюдающие 4 полезные привычки, но у которых были проблемы с лишним весом, прожили примерно столько же, сколько и участники, которые и вовсе не следовали правилам.
В качестве одного из сопутствующих факторов ожирения рассматриваются нарушения сердечно-сосудистой деятельности и метаболизма.
Что касается алкоголя, то ученые выяснили, что безопасная доза алкоголя в день для мужчин — 30 граммов этилового спирта, для женщин — не более 15.
Если человек не соблюдал ни одного правила, то средняя продолжительность жизни составляла 76 лет у мужчин, и 79 лет у женщин. Участники, которые следовали всем пяти правилам жили на 12−14 лет дольше. Средний возраст у мужчины составил 87 лет, у женщин — 93 года.
В исследовании ученые также установили, что участники, которые вели здоровый образ жизни, на 82% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Риск рака также снижался на 65%.
По оценке ученых, все пять правил соблюдают лишь 8% граждан США.
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