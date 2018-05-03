Названы 5 привычек, которые продлят жизнь

Группа американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, какие полезные привычки могут продлить жизнь на 12−14 лет.

Свои выводы ученые сделали после анализа двух крупных исследований: Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-up Study. В этих работах ученые изучали образ жизни 123 219 медицинских работников, которые систематически проходили обследования.

Исследования длились около 30 лет, и за это время умерло 42 167 участников. Авторы новой работы решили проанализировать образ жизни всех медработников и выявить взаимосвязь между продолжительностью жизни и полезными привычками людей.

На основе этого исследования ученые выделили пять полезных привычек, которые влияют на продолжительной жизни. Эти привычки точно не покажутся вам новыми: отказ от курения, здоровое питание, физические нагрузки, нормальный вес и умеренные дозы алкоголя.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1980 по 2015 годы число страдающих ожирением в мире удвоилось и сейчас достигает около 600 миллионов человек. Авторы работы рассказали, что люди, соблюдающие 4 полезные привычки, но у которых были проблемы с лишним весом, прожили примерно столько же, сколько и участники, которые и вовсе не следовали правилам.

В качестве одного из сопутствующих факторов ожирения рассматриваются нарушения сердечно-сосудистой деятельности и метаболизма.

Что касается алкоголя, то ученые выяснили, что безопасная доза алкоголя в день для мужчин — 30 граммов этилового спирта, для женщин — не более 15.

Если человек не соблюдал ни одного правила, то средняя продолжительность жизни составляла 76 лет у мужчин, и 79 лет у женщин. Участники, которые следовали всем пяти правилам жили на 12−14 лет дольше. Средний возраст у мужчины составил 87 лет, у женщин — 93 года.

В исследовании ученые также установили, что участники, которые вели здоровый образ жизни, на 82% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Риск рака также снижался на 65%.

По оценке ученых, все пять правил соблюдают лишь 8% граждан США.