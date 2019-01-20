Что происходит с организмом при похудении

Лишний вес давно стал одной из основных проблем человечества. Ожирение — это не только вопрос эстетики, это еще и сложности со здоровьем. Люди, осознавшие, что им следует похудеть, начинают вести более здоровый образ жизни, отдают предпочтение правильной еде и занимаются физической культурой. Эти простые действия ведут к тому, что тело меняется. Но, как выяснилось, потеря веса влияет и на мозг. Итак, что же происходит, когда человек худеет?

1. Улучшается кровоток. Повышается кровоснабжение всех органов, в том числе и мозга, что делает его более работоспособным.

2. Жировая масса заменяется мышечной.

3. Снижается давление на суставы. Сброшенные килограммы позволяют отдалить старение суставов и скелета.

4. Развивается способность контролировать себя. В итоге меняется само отношение к еде и формируются здоровые пристрастия в выборе блюд.