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Что станет с мозгом, если похудеть
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Что станет с мозгом, если похудеть 

Рамблер 2 часа назад
Лишний вес давно стал одной из основных проблем человечества. Ожирение — это не только вопрос эстетики, это ещё и сложности со здоровьем. Люди, осознавшие, что им следует похудеть, начинают вести более здоровый образ жизни, отдают предпочтение правильной еде и занимаются физической культурой. Эти простые действия ведут к тому, что тело меняется. Но, как выяснилось, потеря веса влияет и на мозг. Итак, что же происходит, когда человек худеет?
1. Улучшается кровоток. Повышается кровоснабжение всех органов, в том числе и мозга, что делает его более работоспособным.
2. Жировая масса заменяется мышечной.
3. Снижается давление на суставы. Сброшенные килограммы позволяют отдалить старение суставов и скелета.
4. Развивается способность контролировать себя. В итоге меняется само отношение к еде и формируются здоровые пристрастия в выборе блюд.
Женский форум
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