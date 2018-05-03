Навстречу весне: как получить идеальный пресс

Все мы мечтаем об идеальном прессе: изнуряем себя всевозможными тренировками, сидим на жестких диетах, а желаемого результата как не было, так и нет. Кульминационной точкой в погоне за прессом мечты становится наступление лета, ведь никому не хочется выставлять свои проблемные зоны напоказ.

Если походы в спортзал вновь не увенчались успехом, а времени до пляжного сезона осталось катастрофически мало, предлагаем ознакомиться с секретами идеального пресса.

Раскрыть тайну пресса мечты согласился известный пластический хирург Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Тимур Хайдаров.

Далеко не все люди психологически выдерживают диеты.

Чаще всего, не нужно заставлять худеть весь организм целиком, потому что в корректировке нуждается только одна «проблемная» зона. Если вы хотите заполучить пресс мечты, не затрачивая максимум усилий, то вам на помощь придут липофилинг, липосакция и body-скульптурирование.

Дорогу липосакции. Липосакция является известным методом хирургического вмешательства, который позволяет избавиться от жировых отложений в проблемных местах. Главным показанием к липосакции считается жировое скопление в области живота. Стоит помнить, что данная операция не направлена на похудение. На сегодняшний день существует несколько видов липосакции: ультразвуковая, химическая, радиочастотная. Все они преследуют одну и ту же цель: устранить подкожный жир. Объем удаляемого жира жестко ограничен. Безопасно удалять разрешается не более 5 литров жира. Но, как правило, точное количество обычно определяется в индивидуальном случае непосредственно перед операцией. Значительно улучшить полученный результат помогут массаж и физические упражнения, потому что если не придерживаться правильного питания, то лишний жир может вновь занять привычное место.

Своя ноша не тянет. Липофилинг — коррекция тела при помощи пересадки собственных жировых клеток из одной зоны в другую. Существенным плюсом данной операции является то, что клетки пациента не отторгаются, а легко приживаются на новом месте. В результате этого мы имеем отсутствие аллергических реакций и малую травматичность. Операция проводится как под общим, так и под местным наркозом. Из проблемной зоны живота происходит забор жировых клеток. Затем в зоны-реципиенты распределяют переработанную эмульсию. Послеоперационный период проходит быстро и гладко, разве что требует ношения компрессионного белья.

Body в моде. Body-скульптурирование тела является самой эффективной технологией, позволяющей добиться пресса мечты. Во время операции целостность кожного покрова не нарушается, поэтому локальное скульптурирование является максимально безопасным. Не затрагивая сосуды и здоровые клетки, жировая прослойка расщепляется при помощи ультразвуковых волн. Жировые отложения, которые вывели через канюлю, после ультразвуковой обработки могут быть использованы для дальнейшей коррекции. Реабилитационный период составляет около двух недель, но только в случае, если соблюдаются все рекомендации специалиста.

Плоский животик. Абдоминопластика — это операция, во время которой происходит удаление жирового фартука. Операция является серьезной, непростой и требует длительного реабилитационного периода. Абдоминопластика является хорошей возможностью приобрести плоский живот до лета, если позволяет время. Однако нужно учитывать, что восстановление может занять от двух до четырех месяцев. Зато по истечении срока реабилитации можно будет забыть о растяжках, дряблости и лишнем жире.

Любое хирургическое вмешательство должно быть хорошо обдуманным действием. Поэтому к выбору процедуры и специалиста нужно отнестись со всей серьезностью и ответственностью.

Автор-эксперт: Тимур Хайдаров — пластический хирург клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic, ведущий эксперт по пластике груди и body-скульптурированию, автор большого количества статей в СМИ, постоянный спикер научных конгрессов, конференций и международных симпозиумов. В совершенстве владеет современной программой 3D-моделирования, которая позволяет с высокой степенью точности прогнозировать результаты запланированной операции.