Спортивным людям кетогенные диеты не подходят

Спортсменам нужно избегать так называемой кетогенной диеты. Рацион с низким количеством углеводов и высоким содержанием жиров снижает спортивные показатели, как выяснили исследователи. Набирающие большую популярность кетогенные диеты, подразумевающие снижение количества углеводов в пользу повышения содержания жирной пищи в рационе, вредны профессиональным спортсменам. Если они придерживаются данного стиля питания, то демонстрируют более низкие спортивные результаты. Всего 4 дней сокращения уровня или исключение углеводов из рациона достаточно для того, чтобы сократить предельно возможную длину дистанции для бега на 15%, а показатели выносливости на 7%, как показало исследование. Хотя ученые точно не знают, почему это происходит, известно, что кетогенные диеты воздействуют на аэробную энергию человека. Автор исследования из Университета Сент-Луиса в США подчеркивают, что эти диеты сегодня стали особенно популярными среди людей, которые стремятся оптимизировать здоровье. Кетогенные диеты заставляют организм сжигать жир, а не углеводы в качестве источника энергии, что сокращает количество откладываемых про запас калорий. При этом не стоит считать, что данные этого исследования актуальны исключительно для профессиональных спортсменов. Уровень спортивной подготовки важен даже при такой задаче, как быстрый подъем по лестнице. Каждый день люди используют подобные метаболические процессы, даже не осознавая этого. Впрочем, исследователи согласны с тем, что кетогенные диеты могут быть полезны для некоторых категорий людей. К примеру, они пригодятся эпилептикам, у которых аномальный метаболизм клеток вызывает приступы. В их организме клетки питаются кетонами, и поэтому кетогенная диета может стабилизировать состояние здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)