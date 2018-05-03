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Поможет ли дыхательная гимнастика при лечении бронхита?
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Поможет ли дыхательная гимнастика при лечении бронхита? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Всем знакомы мучительные приступы кашля, когда заложенность в лёгких не даёт спать. Можно ли ускорить выздоровление, пользуясь простой и доступной любому дыхательной гимнастикой, и поможет ли она при таких серьёзных заболеваниях, как бронхит?
Отвечает зав. кафедрой терапии института дополнительного профессионального образования Южно-Уральского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Галина Игнатова.
Нет таких упражнений, которые позволили бы без медикаментов избавиться от последствий простуды в виде кашля. Но дыхательная гимнастика просто необходима при всех заболевания, которые сопровождаются кашлем.
Например. Если у больного бронхиальная астма и он не получает базисную терапию (лекарства) никакая гимнастика не поможет. Поэтому если повторяются приступы кашля и удушья нужно обратиться к врачу, самостоятельного лечения быть не должно.
Однако дыхательная гимнастика в комплексе с основным лечением поможет облегчить откашливание мокроты и избавиться от заложенности.
Упражнение 1 — надувать воздушный шар. Перетруждаться не стоит, если особенно пожилые люди, чувствуете головокружение или слабость, лучше сократить время упражнения
Упражнение 2 — берём литровую банку с водой и через коктейльную трубочку «бурлим». Выдох при сопротивлении.
Упражнение 3 — для детей очень полезно дуть на дудочке. Обратите внимание, все упражнения идут на выдох.
Такая «терапия» показана как в момент заболевания, так и в качестве профилактики обострений при хронических бронхитах. Дыхательную гимнастику достаточно проводить по 5 минут два раза в день. Для того чтобы мокрота не застаивалась и легче выходила.
Эффективность гимнастики увеличивается на фоне приёма мукоактивных (отхаркивающих) препаратов.
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