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Как бороться с повседневным стрессом
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Как бороться с повседневным стрессом 

BroDude 1 час назад
Фото: BroDude
Сегодня стресс — это эпидемия XXI века. Работа, общение с неприятными людьми, проблемы в отношениях, негативные новости по ТВ — все это становится причиной хронического стресса, от которого страдает около 39% людей. Из-за нервов человек начинает болеть, его работоспособность ухудшается, исчезают все желания, кроме как добраться до постели. Когда все ресурсы организма исчерпаны, то наступает нервное истощение или депрессия. В этот момент психика максимально угнетена и необходим курс реабилитации, чтобы снова вернуться в строй. Но как не довести себя до такого состояния и бороться со стрессом самостоятельно, не прибегая к помощи врачей?
1. Здоровый и нездоровый стресс
Наши предки оттачивали свою способность мгновенно реагировать на любые опасности. Для них это было жизненно необходимо, чтобы спасти свою жизнь и жизни своих соплеменников. Сегодня мы живем хоть и не в самое спокойное время, но в тот же момент наш образ жизни не идет ни в какое сравнение с тем, что приходилось переносить нашим предкам изо дня в день. Соответственно и психика претерпела изменения, и теперь человек стал менее устойчивым к стрессу. Представь, что наша нервная система — это эластичная лента. Ее можно сильно растянуть, но даже у самого эластичного вещества в мире есть свой предел, и в итоге она порвется. По такому принципу работает и наша нервная система. Мы можем перенести множество стрессов, но у каждого человека есть предел, когда наступает переломный момент и случается нервный срыв. Кратковременный стресс полезен: он помогает активизировать все функции организма, чтобы справиться с какими-либо испытаниями или экстренными задачами. Но в долгосрочной перспективе стресс приводит лишь к нервным расстройствам. Самогипноз: простое средство от стресса и депрессии
2. Из-за чего возникает стресс
Во-первых, это отсутствие отдыха и возможности восстановиться. Чтобы успеть выполнить всю работу, провести время с семьей и друзьями, мы пытаемся заполнить каждую минуту своего графика. В итоге не остается времени на себя, на нормальный сон и отдых, что приводит к полному истощению организма. Во-вторых, монотонная работа и однотипные действия. Наше сознание уникально, и когда мы меняем свой вид деятельности, работу, то происходит некая стимуляция мозга и он начинает вырабатывать дофамин. Если же работа монотонная, однотипная и изо дня в день приходится делать одно и то же, то организм вырабатывает кортизол — гормон стресса, который влияет на усталость, пониженную работоспособность и нервозность.
В-третьих, мы потребляем слишком много ненужной информации, а точнее в 5 раз больше, чем среднестатистический человек в 1986 году. Это эквивалентно примерно 175 газетам в день, что очень энергозатратно. Меньше энергии — больше усталости, а хроническое утомление приводит к стрессу. Важно выбрать для себя именно ту информацию, которая приносит пользу, и отказаться от ненужной, которая лишь засоряет мозг.
И наконец, отсутствие способности концентрироваться. Когда ты не можешь сконцентрироваться на работе, то даже выполнение мелкой задачи превращается в многочасовой марафон, после которого ты чувствуешь себя вымотанным и усталым. Бесконечная проверка сообщений в социальных сетях отвлекает от задачи, а чтобы вернуться в рабочий ритм требуется не менее 15 минут. Теперь представь, сколько времени ты тратишь лишь на то, чтобы вернуть внимательность и фокус на задачу. 7 способов быть устойчивым человеком, который не боится смотреть в будущее
3. Как бороться со стрессом
Планируй свое расписание Составляй свой график таким образом, чтобы каждый день иметь возможность отдохнуть и потратить необходимое время на себя, на отдых. В выходной день старайся дольше отдыхать. Если требуется, то выдели целый день на то, чтобы восстановиться. Нет ничего страшного в том, чтобы пропустить одну встречу с друзьями. Говори «нет» чаще Это умение сэкономит не только кучу времени, но и немало нервов. Когда тебе поступают предложения, которые тебя совершенно не устраивают, то научись отказывать. Ты сэкономишь драгоценное время и силы, не позволив кому-либо кататься на твоей шее. Научись концентрироваться на одном действии Если у тебя сегодня запланировано много работы, то максимально сконцентрируйся на ней. Выйди из социальных сетей; отключи мессенджеры для общения, которые мешают; отложи планшет с играми подальше — в общем, создай все условия, чтобы твоя работа и действия были максимально продуктивными. После того как все задачи выполнены, занимайся чем угодно, но не позволяй себе подобные слабости во время работы и трудового дня.
Оставляй работу за порогом дома Как только ты перешагнул порог своего дома, забывай о работе и релаксируй. Расслабься, поговори с близкими, сходи на прогулку — делай что угодно, лишь бы отвлечься и дать отдохнуть своей психике. Лишь научившись переключаться, ты будешь способен отдыхать и восстанавливаться по максимуму. 5 главных источников стресса в современном мире
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