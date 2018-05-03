Экзема во время беременности

Фото: PixabayЭкзема во время беременностиЭкзема является заболеванием кожи, характеризующимся покраснением, зудом и воспалением. У людей всех возрастов, начиная от младенцев до пожилых людей, может развиться экзема.

Экзема при беременности — влияние на плод

У беременной женщины иногда наблюдаются симптомы экземы, которые могут самостоятельно полностью исчезнуть. Хотя симптомы ярко выражены, экзема не представляет опасности для плода и не заразна.

Хотя влияния экземы на беременность нет, зато беременность влияет на экзему по-разному. В то время как у 25% женщин проходят симптомы самостоятельно, у 50% симптомы могут обостриться.

Даже если симптомы экземы облегчаются во время беременности, она может вспыхнуть сразу после родов.

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Экзема во время беременности — симптомы

Основные симптомы экземы:

зуд кожи;

пятна на коже;

грубые или чешуйчатые пятна, которые могут покрываться корками;

кожа сухая, чувствительная, красная и воспаленная.

Симптомы могут различаться по степени тяжести. У некоторых женщин симптомы тяжелые и мешают им выполнять повседневную деятельность, в то время как у других они незначительны.

Лечение экземы при беременности

Лечение экземы во время беременности является сложной задачей, потому что многие лекарственные препараты могут нанести вред развивающемуся плоду. Однако существует несколько безопасных методов, в том числе:

Легкие стероиды

Легкие стероиды, которые безопасны во время беременности. При применении они могут облегчить зуд и другие симптомы.

Ультрафиолетовое облучение (УФО)

Некоторые исследования показали, что УФО облегчает симптомы экземы, особенно когда стероиды не помогают. Подобно местным стероидам, УФО безопасно для беременных женщин. Если эти методы лечения неэффективны, существуют другие варианты, в том числе:

сильные стероиды;

оральные стероиды;

циклоспорин и другие препараты, которые подавляют иммунную систему.

Некоторые препараты следует полностью избегать беременным женщинам, включая Метотрексат, Узкодиапазон UVB и PUVA и Алитретиноин.

Чем лечить экзему во время беременности в домашних условиях

Некоторые домашние средства включают:

Увлажнение

Регулярное использование увлажняющих и смягчающих средств имеет решающее значение при лечении экземы. Выберите нежный, без запаха и гипоаллергенный лосьон.

Теплый душ Горячий душ может высушить кожу. Вместо этого используйте теплую воду и увлажните кожу сразу после выхода из душа или ванны.

Ношение свободной одежды

Избегайте носить слишком плотно облегающую одежду. Человек должен выбирать натуральные волокна, такие как хлопок.

Избегайте синтетических моющих средств

Эти продукты могут усугубить экзему. Переключитесь на органические и нежные гипоаллергенные средства.

Пейте больше воды

Питьевая вода необходима для хорошего здоровья кожи. Она сохраняет кожу мягкой и может уменьшить симптомы экземы.

Используйте природные средства

Кокосовое масло является естественным увлажняющим смягчающим средством и уменьшает воспаление. Его можно использовать как лосьон и наносить непосредственно на раздраженную или зудящую кожу.

Диета при экземе

Некоторые продукты могут увеличить воспаление в организме, включая кожу. Чтобы предотвратить вспышки экземы, устраните молочные продукты и продукты, содержащие клейковину. Употребление цельных, необработанных пищевых продуктов является хорошим советом для беременных женщин.

Пробиотики могут предотвратить экзему у некоторых беременных женщин.

Несмотря на неудобство, экзема во время беременности не опасна ни для мамы, ни для ребенка. Существует много вариантов лечения, но важно поговорить с врачом, прежде чем начать лечение.

Литература

Weatherhead S., Robson S. C., Reynolds N. J. Eczema in pregnancy //Bmj. — 2007. — Т. 335. — №. 7611. — С. 152-154.