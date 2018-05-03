Как почистить свой организм и лёгкие в период НМУ?

Сегодня тема загрязнения воздуха в промышленных городах обсуждается всеми: экологами, общественниками, горожанами. До реальных изменений пойдут годы, а выбросами мы дышим, уже сейчас, особенно в период НМУ.

Есть ли действенная защита для лёгких, чтобы выбрасываемые тяжёлые металлы, формальдегид и различные окиси, не накапливались в организме?

Иногда рекомендуют делать небулайзерную ингаляцию — это совершенно неправильно. Здоровому человеку это не нужно, — счиает пульмонолог, д.м.н., профессор, зав.кафедрой терапии института дополнительного профессионального образования Южно-Уральского медицинского университета Галина Игнатова

— Лёгкие имеют собственную защиту. Даже в слюне имеются иммунологические факторы: лизоцим, иммуноглобулин А. В лёгких есть макрофаги альвеолярные, которые тоже отчищают. Система защиты лёгких от повреждающего воздействия очень хороша.

Единственное, что мы можем, — не курить, не злоупотреблять спиртным, чтобы эта система работала.

Поддерживая здоровый образ жизни, мы боремся с любым поступлением инфекции и других вредных веществ. В подтверждение хочется обратить внимание, что практически все пациенты, которые состоят на учёте у пульмонолога — курящие.

«Кальян — это не сигареты»!

Так привыкли говорить и считать многие. На самом деле любое курение — сигареты, кальян, вейпинг — плохо. Даже не из-за содержания никотина и других смол.

Всё дело в том, что смолы поступают в организм с горячим воздухом. Это вызывает повреждения слизистого эпителия.

У некурящего здорового человека реснитчатый эпителий в легких выводит до полулитра слизи в день, и мы даже не кашляем! Это нормально. Но стоит начать курить, горячие смолы, которые поступают с дымом, парализуют работу этого эпителия. Он становится неподвижным, и у пациента начинает появляться кашель.

Интересно, что погибают реснички быстрее у курящих женщин, ну и конечно в зависимости от количества сигарет. Например, самое тяжёлое заболевание хроническая обструктивная болезнь лёгких, ХОБЛ, (в 90% случаев причина — курение) у мужчин начинает возникать через 20 лет после начала курения, у женщин — через 10.

Ещё один миф, что легкие сигареты менее вредные. Важно не что вы курите, а в каком количестве. Поэтому такую озабоченность вызывают вейперы, «электронный дым» курят чаще.

И ещё нужно понимать, что кальяны и вейперы вызывают такую же зависимость как обычные сигареты. Да, там нет никотина, но фактор зависимости здесь — удовольствие при выдыхании дыма. Это привычка. Процесс есть, и повреждение слизистой идёт.