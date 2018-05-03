Как повысить тестостерон и стать сильнее, быстрее и мужественнее

Тестостерон — главный мужской гормон, который отвечает за все те вещи, которые принято считать проявлениями мужественности во всех смыслах. Развитая мускулатура, количество волос на теле, уверенность в себе и активность — все это имеет прямую зависимость от количества тестостерона в крови. Но, к сожалению, многие мужчины испытывают недостаток этого чудесного гормона. В основном, это связано с неправильным образом жизни и вредными привычками. Да и природа распорядилась так, что после 30 лет у любого мужчины начинается медленное снижение уровня тестостерона в крови. Начинаются проблемы со здоровьем, снижение тонуса и множество проблем, решить которые можно всего лишь повысив уровень мужского гормона. Мы расскажем о том, как сделать это, не прибегая к искусственным стимулирующим средствам.

Питание

Как бы избито это не звучало, но ты — то, что ты ешь. Отсюда и наша уверенность в том, что без грамотного подхода к поглощению пищи можно забыть о приведении уровня тестостерона в норму. Выработка гормонов — сложный и хитрый процесс, сравнить который можно с работой химического завода. И как завод не сможет без сырья, так и организм не обойдется без нужных и строго определенных веществ. Итак, рассмотрим продукты, которые обязательно нужно включить в свой рацион в погоне за зашкаливающим тестостероном.

Минералы

Добыть необходимое количество минералов, а в частности цинка, можно из следующих продуктов — морепродукты, рыба, орехи и семечки. Именно цинк необходим организму как основа для выработки тестостерона. В этих продуктах его предостаточно, вдобавок там есть доcтаточное количество кальция, магния и селена, без которых густой бороды и огромного бицепса тебе не видать.

Витамины

Главную роль в синтезе тестостерона выполняют витамины С, Е, F, кислоты омега-3 и омега-6, витамины группы В. Добыть эти вещества можно в рыбьем жире, орехах, апельсинах и грейпфрутах, авокадо и ягодах. В то же время, нужно исключить из рациона такие вещи как сдобные и мучные изделия, шоколад и прочие сладости и, в особенности, газировку.

Стабилизация веса

Толстый мужчина — это неприемлемо, за исключением тех случаев, когда это действительно серьезные проблемы со здоровьем. В остальных случаях, лишний вес — это только собственная распущенность в еде и отсутствие необходимого уровня физической активности. В жировой ткани происходит превращение тестостерона в женские эстрогены и чем больше этой жировой ткани, тем больше в крови женских гормонов. Отсюда и тонкий голос у толстяков, проблемы с уверенностью и здоровьем.

Интенсивные тренировки

Сочетание кардионагрузок и упражнений с отягощениями полезно во всех смыслах, но особенно — для стимуляции выработки тестостерона. Все потому, что интервальные нагрузки запускают механизм восстановления, в который входит сложный химический коктейль из гормонов, главным ингредиентом которого является тестостерон. Главное тут — не перетренироваться, ведь это может привести к неприятным последствиям для гормонального фона. Для этого стоит уделить больше внимания разминке и качественному восстановлению, без которых невозможны результаты и качественный рост мышечной массы.

Больше сна Именно во сне вырабатывается большая часть половых гормонов. Нестабильный и нерегулярный сон ведет к нарушению выработки тестостерона и прочих гормонов и может привести к тому, что все попытки повысить уровень тестостерона приведут к фиаско.