Как облегчить кашель курильщика?

Приступы кашля — обычное дело у курильщиков. Большинство принимают кашель как данность и ничего не делают, однако со временем состояние только ухудшается.

Как облегчить состояние курильщика и особенно тех, кто собирается отказаться от этой пагубной привычки, рассказывает пульмонолог, д.м.н., зав.кафедрой терапии института дополнительного профессионального образования Южно-Уральского медицинского университета Галина Игнатова

Курильщику для облегчения кашля стоит задуматься о приёме мукоактивных (отхаркивающих) препаратов. Большинство современных лекарственных средств не вызывают привыкания, их назначают курящим пациентам, чтобы избежать обострений кашля и появления гнойной мокроты.

Обычно отхаркивающие средства принимают курсами в течение 3-4 месяцев, два раза в год. Менять препараты не рекомендуется, нужно найти наиболее эффективный для себя и удобный в использовании (периодичность приёма). Такая профилактика будет способствовать лёгкому отхождению мокроты.

Обычно же кашель начинает беспокоить тех курящих пациентов, которые решили бросить эту вредную привычку. Для них каждое курение сигареты, словно ингаляция: покурили — откашлялись. Стоит бросить курить и, учитывая угнетённое состояние слизистой эпителия, вся мокрота встаёт в лёгких без движения.

В первый месяц им особенно тяжело. В этом случае также необходим приём мукоактивных препаратов, однако его стоит начинать за несколько дней до того момента, как будет выкурена последняя сигарета.

Народные средства

Чаще всего травы, которые имеют отхаркивающее действие, врачи-пульмонологи не назначают. У многих пациентов есть аллергия на пыльцу каких-то растений (а значит и на траву), на мёд и т.д. Травяные сборы тоже не рекомендуются, т.к. из 5-7 составляющих аллергическая реакция может возникнуть на любую из них.

Также при длительном приёме травяных настоев возникает привыкание. Эффект сохраняется не более 2 недель, после чего нужно менять траву. При этом настои должны быть свежими (заваривать каждое утро) и пить их рекомендуется тёплыми.