Эффект налицо: десять средств, которые вредят коже лица

Любая, даже самая красивая и чистая кожа лица нуждается в бережном уходе, и очень важно подбирать бьюти-средства, которые подходят именно вам. Прежде всего, надо строго следовать правилу приобретать средства только для того типа кожи, которым вы обладаете. Дневной крем нужно наносить днем, а ночной — на ночь. И не стоит держать маску на лице 30 минут вместо указанных на упаковке 15, надеясь на лучший результат, — вы можете просто сжечь кожу. Перед тем, как нанести на кожу лица новое средство, сделайте простой тест: попробуйте его на запястье. Если в течение часа кожа не покраснела, вы не прогадали. Но, конечно, лучше всего, если уходовую косметику вам подберет косметолог, — так вы сведете риск навредить своей коже к минимуму. Но если вы по каким-то причинам откладываете поход к косметологу, изучите список средств, которыми точно не стоит пользоваться.

1. Мыло

Фото: brainum.ru Первое правило для тех, кто хочет иметь красивую кожу, — никогда не умываться с мылом. Мыло сушит и стягивает кожу, вызывает шелушение и даже высыпания. Поэтому лучше отдать предпочтение специальным средствам для умывания, причем подходящим именно для вашего типа кожи.

2. Спиртосодержащие лосьоны и тоники

Фото: ideales.ru Вопреки ошибочному представлению, средства со спиртом не стоит использовать не только девушкам с сухой и нормальной кожей, но даже обладательницам жирной кожи. Даже если сначала вам кажется, что кожа стала менее жирной, через некоторое время кожный жир начнет вырабатываться еще более интенсивно. Более того, использование тоников и лосьонов со спиртом может вызвать воспаления.

3. Скрабы

Фото: zdorovoelico.com Скрабы с абразивными частицами подходят не всем девушкам, но и тем, кому можно пользоваться этими средствами, нужно соблюдать осторожность. Например, категорически нельзя пользоваться скрабами с отшелушивающими частичками девушкам с акне. Обладательницам жирной и комбинированной кожи без воспалений можно использовать скраб, но не чаще раза в неделю. Скрабы можно использовать с 13-14 лет, и помните: чем вы старше, тем тоньше и суше ваша кожа и тем реже рекомендуется применять скраб. При этом предпочтение надо отдавать средствам не с натуральными абразивными частицами, например, абрикосовыми косточками, а с искусственными — они воздействуют на кожу более мягко. Наконец, скраб наносят на лицо не руками, а спонжем.

4. Пищевая сода

Фото: ogorod.ru В качестве скраба многие девушки любят использовать пищевую соду, считая ее отличным натуральным отшелушивающим средством. Отшелушивающий эффект на самом деле налицо, но сушит сода сильнее любых заводских скрабов. При частом применении сода способствует преждевременному старению из-за огромной разницы уровня pH (4,5-5,5 у кожи и 9 у соды).

5. Лимон

Фото: 24tv.ua Еще одно натуральное народное средство, которое окажет вам медвежью услугу — лимон. Этот фрукт тоже имеет отличный от человеческой кожи pH (2 у лимона против 4,5-5,5 у кожи), поэтому женщины, злоупотребляющие отбеливанием пигментных пятен или веснушек с помощью лимона, подвергают свою кожу риску: ее защитный слой постепенно разрушается. Особенно опасно применять лимон летом: под солнцем на кожи могут появиться серьезные ожоги и высыпания. Так что выпейте чаю с лимоном и не испытывайте свою кожу.

6. Перекись водорода

Фото: bezmorchin.ru Еще одно псевдочудодейственное средство из домашнего арсенала — перекись водорода. Как и лимон, ее используют для отбеливания кожи, но задумайтесь, стоит ли оно того: косметологи утверждают, что домашние масочки и лосьоны на основе перекиси провоцируют шелушение, нарушает процесс регенерации кожи, сушит и раздражает.

7. Зубная паста

Фото: prishlek.ru Оригинальное и такое доступное средство девушки часто используют как подсушивающее средство при воспалениях и отбеливающее при пигментации на лице. Однако таким образом можно не только подсушить прыщик, но и получить серьезные химические ожоги на нежной коже.

8. Парафин и вазелин

Фото: otprishchei.ru Парафин, вазелин, а также минеральные масла имеют обыкновение закупоривать поры и, как следствие, на лице появляются черные точки и угри. Посему следует отказаться не только от использования вазелина вместо крема, но и от покупки косметики, в составе которой есть следующие компоненты: liquid paraffin, paraffin oil, paraffinum liquidum, petrolatum liquid, petroleum oil, white oil и mineral oil.

9. Уходовые средства для рук и ног Фото: estet-portal.com Кожа лица намного нежнее, чем кожа рук, тела и уж тем более ног, а потому не стоит мучить кожу на лице агрессивными средствами. Так, крем для рук с глицерином может высушить нежную кожу лица, а смягчающие компоненты в его составе — вызвать отеки.

10. Маргарин

Фото: wmj.ru Удивительно, но некоторые считают, что маргарин полезен для кожи лица. Может, маргарин обладает увлажняющим эффектом, но, помимо этого, он еще и забивает поры, что ведет к появлению прыщей и угрей.

По материалам сайта u-mama.ru