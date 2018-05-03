Массаж при сухой себорее

При таком заболевании кожи головы, как сухая себорея, помогает специальный массаж. Перед тем, как приступить к лечебному массажу головы обязательно нужно сделать ровный пробор при помощи гребня или расчески, пробор делается по направлению затылка. Начиная со лба, аккуратно разделите волосы на две равные части, только после этого можно начинать массаж головы. МедикФорум собрал советы по борьбе с заболеваниями кожи.

Как делать массаж головы?

Начать массаж при сухой себорее нужно с простого поглаживания головы, поглаживать необходимо подушечками пальцев одновременно двумя руками. Начинать поглаживания лучше от лба к затылку по расположению пробора. После простых поглаживаний можно начинать более интенсивные движения, поглаживания можно усилить, надавливать и слегка массировать голову круговыми движениями по расположению пробора. Такие движения выполнять не менее десяти минут. После поглаживаний можно приступать к растиранию кожи головы. Выполнять растирание нужно правильно: сначала правой рукой надавите на кожу головы в нескольких сантиметрах от пробора, сделанного в начале сеанса массажа, это нужно для того, чтобы кожа головы не двигалась в процессе растирания. Затем левой рукой начинайте растирать кожу в районе пробора. Движение руки в процессе растирания должно быть полукругом. Растирание волосистой части головы производить следует пять семь минут. Когда кожа растерта можно начинать следующий этап массажа — разминание волосистой кожи головы. Подушечками пальцев одной или двух рук слегка надавливайте на кожу в районе пробора, разминать следует с достаточной силой, большими пальцами рук после разминания кожи не помешает произвести растягивающие движения. То есть нужно тянуть кожу в разные стороны.

Какие еще есть виды массажа?

Еще одним вариантом массажа, который может помочь при таком заболевании, как сухая себорея, является вибрация. Одной или двумя руками нужно производить в течение пяти минут короткие отрывистые движения по направлению пробора волосистой части головы. При выполнении массажа не следует забывать, что все процедуры: вибрация, растирание, разминание нужно обязательно чередовать и между ними выполнять легкое поглаживание головы во избежание излишнего раздражения и покраснения кожи головы. Все движения выполняются только в области пробора, проборы в свою очередь нужно делать ото лба к затылку сначала посередине головы, после того как массаж окончен, следует сделать еще пробор через два сантиметра от первого и также провести сеанс массажа. И так по всей поверхности головы для получения хорошего эффекта.

Советы по проведению массажа

Чтобы массаж был наиболее эффективен, далее следует делать проборы от одного уха к другому, то есть поперек головы и провести вышеперечисленные действия. В поперечном направлении следует сделать три четыре пробора. Когда массаж волосяной части головы полностью закончен, можно сделать массаж шеи. Сочетание массажа головы с массажем шеи даст более положительные результаты. Массаж можно производить без обнажения кожи головы, то есть без проборов, только в этом случае эффект будет менее выраженным. Если массаж делать регулярно, то можно совсем избавиться от сухой себореи без дополнительных средств. Ранее ученые доказали, что омолодить лицо поможет массаж.