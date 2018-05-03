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«Акне, прощай»: как избавиться от несовершенств кожи
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«Акне, прощай»: как избавиться от несовершенств кожи 

Eva.ru 57 минут назад
Фото: Eva.ru
С такой проблемой, как акне, сталкиваются практически все девушки (да и юноши) в пубертатный период. Но если у одних со временем от акне остаются только неприятные воспоминания, то другие не могут справиться с этой проблемой, будучи уже взрослыми людьми. Попытаемся разобраться, как же избавиться от несовершенств и наконец-то сказать акне долгожданное «прощай»!
Акне — это воспалительный процесс, возникающий из-за нарушения работы сальных желез. Чаще всего это заболевание связано с наличием в организме вирусов или с гормональными изменениями. Неожиданные высыпания на коже характеризуют состояние организма в целом. Проявляться акне может как на лице, так и на теле. Не без причины Помните главную мысль фильма «Эффект бабочки»? Незначительные действия могут оказать огромный эффект на события текущего времени. Поэтому прежде чем бороться с акне, нужно выяснить причину и первоисточник заболевания. Пубертатный (переходный) период как у юношей, так и у девушек характеризуется всплеском тестостерона, который отвечает за выработку кожного сала в организме. Именно поэтому в подростковом возрасте акне является одной из главных проблем, которая вредит здоровью молодой кожи. Сниженный иммунитет дает возможность бактериям активно паразитировать и размножаться на коже. При ослабленном иммунитете организму намного тяжелее справляться с воспалительными процессами, которые происходят в сальных протоках. Стрессовые ситуации вполне могут повлиять на причину появления акне. Хроническая усталость и недосып могут привести к дисбалансу вегетативной нервной системы. В результате этого выработка кожного сала повышается — и высыпания налицо. Точнее говоря, на лице. Неправильный уход за кожей и использование неподходящей косметики — еще один фактор появления акне. В результате самолечения повреждается эпидермис, и инфекция может получить пути дальнейшего распространения. Рацион питания для совершенной кожи не менее важен, чем все остальные факторы. Любовь к шоколаду и прочим сладостям ни к чему хорошему привести не может. Торты, пирожные и конфеты увеличивают активность сальных желез, что негативно сказывается на коже. Самый обидный фактор, когда акне достается в наследство. Генетическая предрасположенность является весомым аргументом возникновения заболевания. Так что если у ваших родственников акне носило ярко выраженный характер, то есть вероятность, что вас эта проблема тоже не обойдет стороной.
Чем раньше — тем лучше Для успешного лечения заболевания важно не заниматься поиском советов на форумах в интернете, а обратиться к специалисту. Именно врач поможет вам установить истинную причину заболевания, назначит необходимые обследования и составит правильный план лечения. Нелегкий выбор Терапевтические и аппаратные методики по борьбе с акне в современном мире не просто возвращают ровный рельеф кожи, но и минимизируют риск ремиссии заболевания. Среди самых эффективных процедур выделяют следующие: Лидирующую позицию в борьбе с кожными несовершенствами занимают всевозможные пилинги: салициловый, пилинг Джесснера, феноловый и ретиноевый. При обширных поражениях кожи химические пилинги являются самым действенным методом. При процедуре происходит мягкое удаление частиц отмершей кожи, благодаря чему регенерируют и обновляются клетки. Лазерная терапия. Благодаря тепловому воздействию лазера, который проникает вглубь кожи на уровень залегания сальных желез, снижается выработка кожного сала. В результате термовоздействия, которое лазер оказывает на кожу, гибнут грибки и бактерии, вызывающие акне. Плазмотерапия — это процедура, которая основана на том, что пациенту вводится его собственная плазма, которая обогащена тромбоцитами. После плазмотерапии структура кожи регенерируется, что приводит к ее активному восстановлению. Фотолечение — это световое излучение, с помощью которого уничтожается бактериальная флора, провоцирующая акне. Процедура не травмирует эпидермис, а наоборот, оказывает на него дополнительный положительный эффект: клетки кожи омолаживаются, пропадают пигментные пятна. Не стоит забывать о том, что акне не проходит бесследно, а оставляет за собой неприятные последствия: шрамы, неровный рельеф и рубцы. Окончательно избавиться от следов постакне могут помочь лазерные шлифовки.
Рассказывала о проблеме Анжелика Викторовна Ужва — врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic. Имеет более 15 лет практики в области косметологии и эстетической косметологии. Обладает большим опытом работы, является экспертом в области инъекционной и аппаратной косметологии. Регулярно посещает курсы повышения квалификации по аппаратной и терапевтической косметологии.
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