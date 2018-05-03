Как побороть аэрофобию: семь лучших способов

Страх — нормальная физиологическая реакция организма, инстинкт самосохранения. Но когда боязнь больше не контролируется человеком, — это болезнь, с которой нужно бороться. Тем более если речь идет о страхе летать на самолетах. Без них нашу жизнь представить сегодня трудно. Но есть несколько простых шагов, которых помогут спокойно провести время полета.

1. Не смотрите выпуски новостей, а также фильмы ужасов и новостные рубрики о катастрофах, происшествиях, так как все это губительно сказывается на общем эмоциональном состоянии человека.

2. Используйте натуральные успокоительные средства. Подойдет зверобой или настойка валерианы. Надо учесть, что зверобой следует начинать принимать за две-три недели до полета, поскольку препарат эффективен только в случае продолжительного приема.

3. Примите удобное положение в кресле и дышите ровно. Правильное дыхание позволяет снять напряжение. Попробуйте контролировать дыхание максимально продолжительное время.

4. Делайте простые физические упражнения. На несколько секунд напрягите все мышцы тела, а затем полностью расслабьте их. В результате появится ощущение расслабленности. При необходимости упражнение можно повторить.

5. Слушайте музыку. Людям с аэрофобией особенно рекомендуют военные марши и другие жизнеутверждающие мелодии.

6. Займите свое воображение. Например, составьте список из пяти вещей, которые вы любите, и представляйте их во всех деталях.

7. Съешьте что-нибудь. Научно доказано: когда человек ест, в его организме выделяются положительные биологически активные вещества, которые дают успокоение. Повышается уровень сахара в крови, а это тоже снижает тревожность. Только от кофе лучше отказаться.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

— Аэрофобия — очень распространенное явление, особенно среди женщин. Понять, что у вас есть такая проблема, нетрудно. У людей, страдающих аэрофобией, за несколько дней до полета проявляются нехарактерная для их повседневной жизни тревога и повышенная нервозность. Непосредственно перед посадкой в самолет и во время полета сердце начинает биться быстрее, мышцы напряжены, повышается артериальное давление. Также появляется слабость в ногах и ощущение дезориентации, возможна тошнота.

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