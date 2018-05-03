Ещё
7 вещей, которые обязательно нужно сделать после секса
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 вещей, которые обязательно нужно сделать после секса 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Тебе наверняка хорошо известно, что нужно делать до секса: «поймать» настроение, запастись презервативами и лубрикантом… Но мы гораздо хуже осведомлены о том, что нужно делать после близости. Да, тут все индивидуально: кому-то сразу хочется спать, другие хотят объятий. Но на самом деле существует несколько обязательных вещей, которые помогут тебе сохранить физическое и психологическое здоровье.
18+
Сходи в ванную
Санни Роджерс, сертифицированный секс-коуч и амбассадор Американской ассоциации сексуального здоровья, утверждает, что помочиться после сексуального контакта — обязательно.
«Это первое, что я настойчиво рекомендую сделать после близости. Это «прочистит трубы», вымоет любые токсины и бактерии. После этого можно подмыться, используя салфетки для интимной гигиены, специальное средство и теплую воду», — говорит Роджерс.
Такие простые гигиенические процедуры помогут защитить тебя от инфекций. Всегда думай о своем теле и заботься о нем. Если твоя микрофлора чувствительно реагирует на спермицидную смазку, лубрикант или презервативы, не забудь тщательно вымыть ее из влагалища.
Переодень белье
Особенно если ты решила удивить своего бойфренда красивыми трусиками. Всегда помни: как правило такое белье надевается для того, чтобы его как можно скорее сняли. Оно сделано из синтетических материалов, и носить его долго вредно.
После секса надень обычные хлопковые трусики. Хлопок не вызывает аллергию, хорошо впитывает и не раздражает нежные участки кожи.
Обнимайтесь
Исследователи из университета в Торонто провели эксперимент, опросив 335 участников (138 мужчин и 197 женщин), насколько они удовлетворены своими отношениями. Ученые также стремились выяснить, какие факторы влияют на качество сексуальной жизни. Оказалось, что ни прелюдия, ни сам половой акт не оказывают большого влияния на степень удовлетворенности, а вот объятия после секса — очень даже. Результат исследования показал, что пары, проводившие больше времени после секса в объятиях, целуясь и лаская друг друга, более довольны своей интимной жизнью, чем те, которые сразу засыпают.
Но играет роль и химическая реакция организма. Во время объятий выделяется гормон окситоцин, который создает чувство близости и единения. Не стоит этим пренебрегать.
Попей воды
После бурной страсти выпей хотя бы стакан воды, чтобы поддержать силы. Лучше — больше, чтобы быстрее возник позыв в туалет. А тут уже смотри пункт первый.
Перекуси
Иногда люди действительно испытывают чувство голода после секса, потому что за время занятия любовью ты сжигаешь калории (немного, правда). Переедать не следует — не надо завершать прекрасно начатый вечер гамбургером с майонезом, лучше выпей зеленого чая или приготовьте вместе омлет. Чем не командная работа!
Сделайте друг другу комплимент
Когда вы только закончили заниматься сексом, уровень окситоцина в крови все еще очень высок. Воспользуйся этим, чтобы сделать своего партнеру еще приятнее. Скажи ему, как здорово тебе было, какое удовольствие ты испытала, как ты любишь ощущать прикосновение его рук и целовать его. Важно откровенно говорить друг с другом о собственных переживаниях.
Проверь презерватив
Ты знаешь, что ни одно средство не дает 100% защиты, и презервативы не исключение. После секса убедись, что презерватив остался цел и невредим, чтобы, в случае чего, ты могла принять срочные меры.
Читайте НАС ВКонтакте
Карельские вести: последние новости
Суперсеты для пляжного сезона. Эта программа приведет вас в форму к отпуску Тело в тонусе. 6 самых эффективных упражнений Учим язык желудка. О чем говорят регулярные проблемы с пищеварением?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова на отдыхе скинула купальник85
Раздувшиеся губы Семенович ужаснули поклонников9
Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем3
Бабкина показала фото в купальнике33
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение