7 вещей, которые обязательно нужно сделать после секса

Тебе наверняка хорошо известно, что нужно делать до секса: «поймать» настроение, запастись презервативами и лубрикантом… Но мы гораздо хуже осведомлены о том, что нужно делать после близости. Да, тут все индивидуально: кому-то сразу хочется спать, другие хотят объятий. Но на самом деле существует несколько обязательных вещей, которые помогут тебе сохранить физическое и психологическое здоровье.

18+

Сходи в ванную

Санни Роджерс, сертифицированный секс-коуч и амбассадор Американской ассоциации сексуального здоровья, утверждает, что помочиться после сексуального контакта — обязательно.

«Это первое, что я настойчиво рекомендую сделать после близости. Это «прочистит трубы», вымоет любые токсины и бактерии. После этого можно подмыться, используя салфетки для интимной гигиены, специальное средство и теплую воду», — говорит Роджерс.

Такие простые гигиенические процедуры помогут защитить тебя от инфекций. Всегда думай о своем теле и заботься о нем. Если твоя микрофлора чувствительно реагирует на спермицидную смазку, лубрикант или презервативы, не забудь тщательно вымыть ее из влагалища.

Переодень белье

Особенно если ты решила удивить своего бойфренда красивыми трусиками. Всегда помни: как правило такое белье надевается для того, чтобы его как можно скорее сняли. Оно сделано из синтетических материалов, и носить его долго вредно.

После секса надень обычные хлопковые трусики. Хлопок не вызывает аллергию, хорошо впитывает и не раздражает нежные участки кожи.

Обнимайтесь

Исследователи из университета в Торонто провели эксперимент, опросив 335 участников (138 мужчин и 197 женщин), насколько они удовлетворены своими отношениями. Ученые также стремились выяснить, какие факторы влияют на качество сексуальной жизни. Оказалось, что ни прелюдия, ни сам половой акт не оказывают большого влияния на степень удовлетворенности, а вот объятия после секса — очень даже. Результат исследования показал, что пары, проводившие больше времени после секса в объятиях, целуясь и лаская друг друга, более довольны своей интимной жизнью, чем те, которые сразу засыпают.

Но играет роль и химическая реакция организма. Во время объятий выделяется гормон окситоцин, который создает чувство близости и единения. Не стоит этим пренебрегать.

Попей воды

После бурной страсти выпей хотя бы стакан воды, чтобы поддержать силы. Лучше — больше, чтобы быстрее возник позыв в туалет. А тут уже смотри пункт первый.

Перекуси

Иногда люди действительно испытывают чувство голода после секса, потому что за время занятия любовью ты сжигаешь калории (немного, правда). Переедать не следует — не надо завершать прекрасно начатый вечер гамбургером с майонезом, лучше выпей зеленого чая или приготовьте вместе омлет. Чем не командная работа!

Сделайте друг другу комплимент

Когда вы только закончили заниматься сексом, уровень окситоцина в крови все еще очень высок. Воспользуйся этим, чтобы сделать своего партнеру еще приятнее. Скажи ему, как здорово тебе было, какое удовольствие ты испытала, как ты любишь ощущать прикосновение его рук и целовать его. Важно откровенно говорить друг с другом о собственных переживаниях.

Проверь презерватив

Ты знаешь, что ни одно средство не дает 100% защиты, и презервативы не исключение. После секса убедись, что презерватив остался цел и невредим, чтобы, в случае чего, ты могла принять срочные меры.

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