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Как остаться молодой и красивой: спорт, диета и косметология
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Как остаться молодой и красивой: спорт, диета и косметология 

МедикФорум 1 час назад
Красота — самый ценный подарок, который может достаться девушке от природы. Однако нужно постараться его не только подчеркнуть, но и сохранить. Со временем эта задача становится все сложнее, однако это не значит, что нужно переставать за этим следить. О том, как остаться красивой и молодой будет рассказано в этой статье. МедикФорум собрал советы по уходу за собой.
Занимайтесь спортом Занятия спортом как нельзя лучше подойдут для поднятия общего тонуса организма. Кроме того, во время занятий спортом в кровь вбрасываются эндорфины и другие гормоны, стимулирующие не только психику, вызывая у человека ощущение счастья, но и повышая его бодрость, легкость движений. Связки и мышечные волокна под воздействием нагрузок стимулируются, что оказывает благоприятный эффект на кожу, подтягивает ее. Занятия спортом также уберегают от набора лишнего веса, являясь хорошей профилактикой ожирения.
Следите за своей диетой Диета, в дополнение к предыдущему совету, является важной частью в вашей борьбе за сохранение собственной красоты. Во-первых, грамотная диета позволяет наладить обмен веществ в организме, стимулируя ЖКТ к возобновлению. Хорошее пищеварение во многом влияет на общее состояние организма, на состояние кожи и на то, как мы выглядим.
Стремитесь употреблять в свою пищу овощи и фрукты, а также грибы. Употребление овощей и фруктов не только поможет избежать набора лишнего веса, но и существенно укрепит ваше здоровье, что в свою очередь также влияет на сохранение естественной природной красоты. Старайтесь употреблять их вместе с кашами, например геркулесовой, ячневой, пшеничной. Получается очень вкусно и полезно, если добавлять туда изюм.
Оперативные и косметические методы Инъекции гиалуроновой кислоты также могут спасти ваш внешний вид. Такая инъекция позволяет подтянуть кожу губ и лица, в отличие от ботокса имеет меньше последствий для здоровья. Фактически, гиалуроновая кислота безопасна в своем применении, поэтому в качестве косметических средств поддержания красоты является вполне себе хорошим средством.
Если ничего больше не остается и вы испробовали все варианты, можно попробовать оперативные методы, однако очень часто они сопряжены с рисками для здоровья. Та же липосакция не всегда дается гладко для пациентов. Пластические операции могут не дать желаемого эффекта, очень долго пациентам приходится терпеть излишнюю отечность лица. Именно поэтому данный метод следует использовать в последнюю очередь.
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