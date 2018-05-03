Эксперты объяснили, когда спортзал не помогает похудеть

Вы посещаете спортзал каждый день, но всё равно не можете похудеть? Ученый назвал 4 возможные причины этого. Значительное количество людей, особенно среднего возраста, усиленно посещают спортзалы в надежде избавиться от лишних килограмм. Они усердно бегают на тренажерах, плавают, качают железо, но никак не могут достичь желаемого. Профессор Университета Южной Австралии Тим Олдс назвал четыре возможные причины подобного феномена и подчеркнул, что данная ситуация является очень распространенной.

«Начнем с того, как именно мы вообще теряем вес, — говорит профессор Олдс. — Наш организм является источником энергии, а тело делится на два ключевых компонента. Первый представляет собой массу жира, а второй состоит преимущественно из воды, но также костей и мышечных белков. Жир содержит больше энергии, и нам требуется больше усилий для его сожжения. Именно поэтому процесс похудения зависит от того, сколько энергии мы затрачиваем. Для того чтобы избавиться от килограмма жира, нам нужно применить гораздо больше усилий, чем при избавлении от килограмма других субстанций вроде воды. Поэтому, к примеру, если какая-то женщина пробегает 35 минут со скоростью 10 км в час на беговой дорожке, то она теряет всего около 50 г жира за эту тренировку. Если она занимается подобными пробежками 5 раз в неделю в течение года, то по истечении 12 месяцев она может рассчитывать похудеть на 12 кг. Но почему она всё-таки не худеет?

Во-первых, многие из нас считают возможным награждать собственный организм за те усилия, которые мы предпринимаем в спортзале. Так, после 30-минутной тренировки человек позволяет себе съесть что-то мучное или жирное, которое весит гораздо больше тех потерянных грамм. Во-вторых, нередко любители спортзала оказываются менее активными в других сферах жизни. К примеру, они чаще пользуются лифтами и транспортом, предпочитая не ходить пешком, поскольку считают, что достаточно себя тренируют. Бывают и менее преодолимые проблемы. Одним из неприятных последствий похудения является снижение скорости метаболизма, то есть того темпа, в котором мы сжигаем калории. Таким образом организм защищает себя от голода. Если тренирующиеся люди не слишком изменяют свою диету или режим активности, то проблема именно в скорости метаболизма. Приятным последствием усердных тренировок может быть то, что на смену жиру приходят мышцы. Ваш вес не уменьшается, но в реальности тело становится гораздо более эстетичным, поскольку на нём формируется мышечная массы, которая также весит достаточно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)