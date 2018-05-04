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Самые распространенные заблуждения о витаминах
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Самые распространенные заблуждения о витаминах 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Казалось бы, о витаминах и разнообразных микроэлементах ученым известно все, однако в народе все еще бытуют разнообразные мифы. Эксперты помогли разобраться, каким советам верить, а что сразу записывать в фольклор.

Гипервитаминоз

От данной проблемы страдают зачастую спортсмены, а обычному человеку обеспечить себе подобный эффект крайне трудно. Витамины группы В и С быстро накапливаются в организме, но при этом также и оперативно выводятся, что не скажешь о витаминах А, Е, D и К. Такие вещества в таблетках необходимо принимать с осторожностью или под присмотром врача, чтобы не создать сбой в организме.

Поливитамины

Еще в 2013 научным работникам удалось доказать неэффективность разного рода мультивитаминных комплексов для последующего усиления иммунитета. Данный класс препаратов довольно обширный, что помогает создать максимальный охват потребителей, но у мультивитаминов достаточно негативных эффектов, например, несовместимость таких средств между собой, неправильная дозировка и т.д. В качестве отдельных добавок поливитамины должен назначать исключительно специалист, что нужно делать лишь при подтвержденной недостаточности микроэлементов.

Кальций

В основе волос и ногтей находится кератин, а недостаток аминокислоты цистеина делает их хрупкими. Кальций безусловно важен, поэтому непременно должен присутствовать в ногтях, но и в той же мере для их здоровья необходимы, к примеру, фосфор, цинк или же хром.

Овощи/крупы

В овощах и крупах можно найти почти все необходимые организму микроэлементы, но крайне важный витамин В12 имеется только в продуктах животного происхождения. От его недостатка страдают вегетарианцы, которым необходимо под наблюдением врача восполнять запасы этого витамина посредством специальных добавок. Без этого элемента человек уже спустя пару месяцев диеты почувствует ухудшение способности к запоминанию и концентрации, сонливость, апатию и ощущение слабости.

Простуда

Многие привыкли лечить простуду ударной дозой витамина С, но ученые не доказали причастность этого микроэлемента к увеличению защитных функций организма. Достоверно известно, что витамин D помогает укреплять иммунитет, а его недостаток выливается в серьезные проблемы со здоровьем. В современном мире от недостатка витамина D все чаще страдают офисные работники, которые почти не видят солнечного света.
Простуда Многие привыкли лечить простуду ударной дозой витамина С, но ученые не доказали причастность этого микроэлемента к увеличению защитных функций организма. Достоверно известно, что витамин D помогает укреплять иммунитет, а его недостаток выливается в серьезные проблемы со здоровьем. В современном мире от недостатка витамина D все чаще страдают офисные работники, которые почти не видят солнечного света.
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