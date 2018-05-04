Готовиться к беременности нужно за годы до нее

Женщинам, планирующим ребенка, следует придерживаться здорового питания за годы до зачатия, уверяют британские медики.

Общепринятое представление о том, что к беременности следует начать готовиться за 3−5 месяцев, недостаточно, считают специалисты Университетского колледжа в Лондоне. Мало принимать витамины, бросить курить и свести к минимуму употребление алкоголя: самое главное, по их мнению, что должна сделать женщина, — это привести в норму свой вес, а это обычно требует от года и больше.

Ученые исследовали 509 женщин репродуктивного возраста, участвовавших в национальном опросе о питании. У 96% из них оказались недостаточными для здоровой беременности уровни железа и фолиевой кислоты; этот недостаток можно восполнить за месяц приема соответствующих препаратов. Однако гораздо хуже оказалось то, что около четверти участниц имели лишний вес или были откровенно полными. Лишний вес при беременности увеличивает риск сердечно-сосудистых, обменных, имммунных и неврологических заболеваний у ребенка.

Кстати, будущим отцам не менее важно привести себя в хорошую физическую форму перед зачатием: согласно данным некоторых исследований, мужская полнота связана с плохим качеством спермы.

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