Что произойдет, если выпить пиво после водки

На праздники бывает так, что в течении одного вечера человек оказывается перед возможностью испробовать много разных по происхождению и крепости алкогольных напитков. Причем самыми популярными в России вот уже более полувека все равно остаются водка и пиво. А что будет с организмом человека, если сначала выпить несколько рюмок водки, а затем пиво?

Химическая реакция похмелья

Известно, что состояние похмелья вызывает не сам алкоголь, а продукты его распада. Именно они оказывают вредное воздействие на все органы и системы человеческого организма. Степень токсичности соединений распавшегося алкоголя зависит не только от количества выпитого, но и от состава самой жидкости. В основе пива — солод и дрожжи, ну а водка, это — разбавленный ректификованный этиловый спирт. Когда в желудок попадает водка, печень начинает усиленно перерабатывать спирт и продуктом его распада является уксусный альдегид. Это сильнейший яд, который организм должен немедленно вывести. Но если следом в пищеварительный тракт поступает пиво, то его сивушные масла и эфиры оказываются еще более вредными, чем уксусный альдегид, и печень, перегруженная этими ядами, порой не в состоянии все разом вывести из организма. В результате происходит сильная интоксикация, в ходе которой у человека возникает рвота, диарея, головная боль и другие последствия жуткого похмелья.

Народный опыт

Знатоки утверждают, что если употребить пиво после водки, то можно получить увеличенный эффект опьянения, даже если было выпито малое количество того и другого напитка. Это происходит потому, что пузырьки углекислого газа, содержащиеся в пиве, усиливают всасывание водки, имеющейся в желудке.

Однако такой коктейль, опять же по заверениям бывалых людей, является «взрывной смесью», поскольку однозначно обеспечивает жуткое похмелье, но связано оно с эффектом «понижения градуса». Водка в чистом виде обычно крепостью в сорок градусов и даже если ее разбавить пополам, она все равно будет крепче, чем пиво, стандартно градуированное от трех до девяти градусов, в зависимости от сорта. Организм, «настроившийся» на переработку крепкого напитка, после поступления пива, как бы «расслабляется» и не полностью перебарывает пиво, намного дольше оставляя его в кишечнике, что вызывает долгое опьянение и похмельное помутнение рассудка.

Исследовательские данные

В 2007 году американские врачи-наркологии провели тест-исследование о влиянии на мозг человека крепкого алкогольного напитка и слабого одновременно, но в разном хронологическом порядке. Оказалось, что если в желудок, уже содержащий слабый алкогольный напиток, например пиво, добавить водку или виски, то между жидкостями произойдет смешение, которое организм воспримет, как увеличение градуса потребляемого алкоголя и возникнет резкое и сильное опьянение, за которым последует аналогичное по степени похмелье. Но в случае, когда в желудке находится виски или водка, то слабый алкогольный напиток пиво, попадая в него, проходит далее в кишечник «экспрессом», так и не успев впитаться в слизистую. В результате, подобное «понижение градуса» никак не отражается на стадии опьянения и не усиливает влияние на мозг.

Разовое и постоянное сочетание водки и пива

Истина, как известно, лежит посередине, в данному случае, народных экспериментов и научных исследовательских данных. Действительно, многие опытные бармены предлагают клиентам весьма быстрый и эффективный способ привести себя в состояния приятного опьянения без серьезных похмельных последствий. Две-три рюмки водки не смогут здоровому человеку обеспечить несколько часов эйфорического состояния, а вот легкую головную боль через тридцать — сорок минут — наверняка. Но если следом выпить не больше двухсот граммов пива, то его углекислая составляющая усилит и продлит эффект опьянения. При этом сивушные масла и эфиры пива останутся для организма почти незаметными, ну а последствия от двух-трех рюмок крепкого напитка не столь уж тяжелые.

Однако, этот принцип работает только если его использовать крайне редко, или в ближайшее время, раз или два. И водка и пиво, независимо от наличия сочетания между собой, при частом употреблении вызывают в организме привыкание. Уже на четвертый — пятый день выпив немного пива после пары рюмок водки, окажется, что нужный эффект опьянения не достигнут и количество жидкостей потребуется увеличить. И так будет происходить каждый раз, увеличивая потребляемые дозы в геометрической прогрессии. Таково уж влияние этих напитков на головной мозг и центральную нервную систему человека. При этом самостоятельно зафиксировать развитие алкоголизма и остановиться не может никто.

Сообщение Что произойдет, если выпить пиво после водки появились сначала на Умная.