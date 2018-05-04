Узкие бедра у женщины: что это может значить

Узкие бедра у женщины могут быть как особенностью строения ее скелета, так и следствием воздействия неблагоприятных факторов в детском возрасте. К ним относят частые инфекционные заболевания, недостаток витаминов, неполноценное питание или гормональные нарушения в период полового созревания. Таз может быть деформирован из-за повреждений в результате серьезных заболеваний — рахита, туберкулеза, полиомиелита. Еще одна причина — травмы и переломы, полученные в детстве.

Узкий таз и беременность

Главная проблема, которую создает узкий таз своей обладательнице — это сложности в процессе родов. Врачи считают таз узким, если один или несколько его параметров на два сантиметра меньше определенной нормы.

Существует специальная методика измерения таза у женщины, это исследование является обязательным, чтобы понять, сможет ли женщина родить самостоятельно. Его проводят два раза — первый раз, когда женщина встает на учет в консультации, а второй — перед самыми родами. Гинеколог используется для этого специальный прибор — тазомер. Им определяется приблизительный размер костного кольца малого таза. Более точно определить параметры можно с помощью рентгена в конец беременности.

Если выясняется, что таз женщины слишком узок, это может вызвать определенные проблемы в родах. Если плод некрупный и лежит правильно, головкой вниз, то врач может разрешить женщине рождать естественным путем. Крупный малыш пытается найти для себя удобное положение внутри матки и вполне может лечь поперек, вниз ножками или наискосок

При анатомически узком тазе неправильное положение плода не единственная проблема. Нередко у женщин с таким диагнозам происходит преждевременное излитие околоплодных вод, выпадение пуповины или даже частей тела плода, его ручки или ножки. Ранее излитие вод может вызвать замедление раскрытия шейки матки. При узком тазе также часто наблюдается слабость родовой деятельности. Матка не хочет активно сокращаться, схватки редкие и слабые. Процесс родов может очень сильно затянуться, а сама роженица испытывает сильное утомление.

Женщины с узким тазом находятся в группе риска и в консультации находятся на особом учете. В некоторых случаях при диагностировании у беременной узкого таза врач предлагает родоразрешение путем кесарева сечения. Среди них деформация таза, крупные размеры ребенка, кесарево сечение в предыдущих родах, неправильное положение плода, первые роды у женщины в возрасте более 30 лет.

Узкие бедра и …инфаркт?

Узкие бедра могут быть обусловлены не только строением скелета, но и отсутствием жировых отложений на них. И как ни странно, это тоже может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Датские ученые из Института превентивной медицины провели исследование, результаты которого должны серьезно взволновать дам, мечтающих о карьере моделей и всеми силами стремящихся сохранить небольшой размер своих бедер. В исследовании принимали участие 2800 человек достаточно зрелого возраста. После нескольких лет наблюдений было установлено, что смертность среди тех, у кого бедра были узкими, выше, чем у остальных. Кроме того, количество людей с заболеваниям сердечно-сосудистой системы в группе широкобедрых было в два раза ниже, чем в группе узкобедрых. По мнению ученых, дамы с объемом бедер около 100 см имеют более крепкое здоровье, чем те, у кого объем нижней части приближен к норме или ниже ее. Возможно, это вызвано тем, что жир на бедрах содержит особое вещество — адипонектин, предотвращающий блокирование и воспаление артерий. Это только одна из версий, точная причина удивительной закономерности пока не выяснена.

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