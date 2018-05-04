Вес во время беременности — когда стоит сказать «стоп»

Набор веса во время ожидания ребенка — понятное для всех явление. Ведь на протяжении всего срока женщина вынашивает малыша, размер которого с каждой неделей растет, и это только счастливая прибавка. Кроме того, в этот период в теле будущей мамы происходят изменения, которые принесут Вам еще несколько дополнительных килограммов (подготовка организма к грудному вскармливанию, формирования жировых запасов на экстренный случай), околоплодные воды и плацента также имеют свой вес. Поэтому, как правило, в роддоме женщина оставляет от 7 до 9 кг сразу. Так что можно смело сказать, что прибавка 10-15 кг не отразится на вашей форме. А вот 20 кг и более могут нанести вред не только фигуре мамы, но и новорожденному. Итак, норма прибавки веса при беременности — на что следует обращать внимание? Давайте разберемся.

Оглавление

Прибавка в первом триместре

Прибавка во втором триместре

Прибавка в третьем триместре

Возможные осложнения из-за набранного веса во время беременности

Как держать себя в установленных рамках

Прибавка в первом триместре

«Как же моя подруга/коллега/родственница умудрилась так много набрать за беременность?», — думают многие женщины в первом триместре. Ведь первые три месяца вес набирается довольно медленно (если, конечно, не начать питаться одними тортами и фастфудом). Малыш, находящийся в утробе, проходит свои первые стадии роста, постепенно у него развиваются жизненно важные системы, а вот вес растет не так стремительно. Поэтому, как правило, спустя 12 недель счастливого ожидания фигура женщины не сильно отличается от своей стандартной формы. Специалисты отмечают, что средняя прибавка — 1 — 3 кг. А если вас мучил сильный токсикоз, можно и вовсе потерять несколько килограммов.

Прибавка во втором триместре

Второй триместр уже способен выдать ваше интересное положение, вместе с этим растет и вес. В этот период норма веса при беременности по неделям— 350-400 гр. Не удивляйтесь тому, что ведущий Вас гинеколог тщательно обращает внимание на то, чтобы граммы прибавлялись постепенно, в противном случае женщину направляют на дополнительные обследования, ведь резкая прибавка может свидетельствовать о гестозе беременных.

Прибавка в третьем триместре

Последние три месяца беременности наполнены приятным, но томительным ожиданием. Также у некоторых представительниц прекрасного пола начинают появляться боли в области поясницы, отеки и прочие неприятные симптомы, сопровождающие многих беременных на поздних сроках. Поэтому закономерно желание пожалеть себя и съесть что-нибудь вкусненькое, так сказать, порадовать себя лишний раз, может преследовать вас довольно часто. К тому же к 30 неделе мобильность сильно падает. Поэтому в этот период необходимо тщательно следить за цифрами на весах, отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на пару, исключить жирные продукты и жареное. В среднем за третий триместр женщина набирает еще 4-6 кг. Хочется особо отметить, что к концу беременности будущие мамы подходят с разным весом, это связано не только с аппетитами девушки, вес зависит от самого крохи, а также от индивидуальных особенностей роженицы. Так что не стоит огорчаться, если ваша подруга набрала всего 8 килограммов, а Вы 14, в разумных пределах норма прибавки при беременности у каждого своя.

Возможные осложнения из-за набранного веса во время беременности

Итак, мы подошли к самому интересному моменту: почему же врачи в нашей стране так тщательно следят за весом будущих мам? В тысячах сообщений, оставленных на различных форумах и сайтах, можно прочитать, что только в России злые специалисты женских консультаций зря пугают беременных прибавкой. Однако это не так. Равномерный набор веса важен для мамы и малыша по нескольким причинам. Во-первых, рождение чрезмерно крупного ребенка может сказаться на самих родах, такие детки сложнее проходят по родовым путям, что, в свою очередь, может вызвать осложнения. Также неприятности могут ждать вас и после появления крохи на свет. Зачастую встречаются случаи растяжения мышц малого таза, отметим, что для их восстановления иногда даже требуется оперативное вмешательство. Во-вторых, избыточный вес может стать причиной для возникновения повышенного давления, варикоза, а в самых сложных случаях и сахарного диабета. Также лишние килограммы дают дополнительную нагрузку на всю опорно-двигательную систему будущей мамы. Кроме того, большая прибавка может отразиться на вашей фигуре. Помните, что набирать всегда гораздо легче, чем сбрасывать. Тем более после появления малыша у вас станет меньше свободного времени для занятий спортом и прочими активностями, поэтому обрести былые размеры будет довольно сложно, если вы прибавили больше двадцати килограммов.

Как держать себя в установленных нормах

Для начала запомните: беременность — это не болезнь, а также не сигнал для потери активности. Если вы до этого регулярно занимались спортом, то две полоски на тесте — не повод для прекращения занятий. Если же вы были с физкультурой на «Вы», то самое время начать заниматься. Но в этом случае лучше отдавать предпочтения специальным занятиям для беременных. Сейчас существует множество видов специальных курсов и направлений: йога, лфк, пилатес, разработанные специально для беременных. На таких уроках вы сможете разгрузиться эмоционально, а также познакомиться с другими будущими мамочками. Кроме того, на пользу всем беременным пойдут занятия в бассейне. Плаванье благоприятно будет влиять на вашу спину. Также считается, что малышам очень нравится, когда их мама находится в воде. Еще один важный пункт: счастливое ожидание — лучшее время для того, чтобы полюбить пешие прогулки. Не важно, какой сезон на дворе, подберите удобную обувь и подходящую для погоды одежду и отправляйтесь на улицу в любое свободное время. Любуйтесь природой, обращайте внимание на мелочи, на которые раньше не хватало времени. Подобные прогулки на свежем воздухе пойдут на пользу вам и малышу. А также помогут держать вес под контролем. Для большей мотивации установите на свой смартфон приложение, отслеживающее пройденное расстояние и количество шагов. Теперь поговорим о еде. Отметим простые истины: включите в свой рацион медленные углеводы, свежие и тушеные овощи, разнообразные фрукты. Однако не забывайте про жиры, в умеренном количестве они просто необходимы маме и малышу. Еще один важный пункт: конечно, сладкое и мучное не находится под строжайшим запретом, но лучше всего эти продукты употреблять до обеда, а если стрелки весов неуклонно ползут вверх, то лакомитесь вкусностями до двенадцати. Так вы сможете держать себя в форме, кроме того, уменьшится риск появления растяжек на вашем теле. Призываем всех будущих мам ответственно относиться к этому вопросу, лучше оставить горы сладостей и выпечки на послеродовой период, как бы это ни было сложно.