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Почему люди разговаривают и ходят во сне 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Несмотря на то, что медики досконально изучили человеческий организм, они до сих пор так и не поняли, для чего нужен сон. А знаете ли вы, что происходит с вашими телом и мозгом, пока вы видите сны? Мы расскажем вам об интересных, забавных и страшных вещах, которые происходят с вами во время сна.
1. Когда вы начинаете засыпать, может показаться, что вы падаете. Это происходит, когда человек сильно утомился днем. Как только он ложится, мозг моментально отключается, а вот тело не успевает.
2. Проснувшись, вы понимаете, что не можете двигать руками и ногами. Это явление известно как сонный паралич. Оно случается, когда мозг уже проснулся, а тело все еще «спит».
3. Окружающие рассказывают, что во сне вы бродите по дому? Похоже, у вас лунатизм. Если первые два явления безопасны, то лунатизм угрожает вам неприятными последствиями: в этом состоянии человек может упасть, напасть на холодильник и даже уйти из дома.
4. Если вы болтаете во сне и опасаетесь выдать какой-то секрет, то расслабьтесь. Приступы внезапной ночной болтовни длятся около 30 секунд, так что ничего существенного вы не расскажете. Хотя грубо оскорбить кого-то за это время вполне возможно.
5. Многие постоянно видят один и тот же сон. Если и вас преследует эта проблема, то, вероятно, есть какой-то вопрос, который вы никак не можете решить. Избавиться от повторяющихся снов просто: представьте перед сном эту сложную ситуацию и, возможно, во сне вы увидите ее решение.
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