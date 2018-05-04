Кожу для пересадки при ожогах начнут создавать на искусственных мышцах 

Ученые из Бристольского университета (Британия) создадут «человеческую» кожу на искусственных роботизированных мышцах, которые могут растягивать и сгибать ткани. Портал news‐medical.net сообщил, что «новую» кожу можно будет использовать при операциях на пациентах с ожогами.
Команда ученых во главе с доктором Сарой Коррейя Каррейра разрабатывают реалистичную модель кожи на основе эластичных компонентов. Эластичность кожи позволит пациенту, которому ее пересадят, совершать естественные движения.
Ученые заявили, что изобретенную кожу можно будет использовать в качестве трасплантата для пересадки при ожогах. Благодаря своей естественной структуре такие трансплантаты не будут рваться.
В нашем проекте роботизированные мышцы помогут нам включить естественные движения в лабораторные модели кожи человека, а также станут механизмом для создания лучших замещающих тканей для трансплантации
— Сара Коррейя Каррейра.
Ученые заявили, что в будущем планируют испытать на изобретенной коже различные лекарства. Такие опыты помогут зафиксировать реакцию кожи на определенные медицинские препараты.
Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали биопротезы для замены кровеносных сосудов человека. Изобретенные сосуды максимально схожи с физиологическими. Биопротезы состоят в основном из синтетики.