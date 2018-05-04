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Занимающиеся спортом пары успешно худеют вместе
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Занимающиеся спортом пары успешно худеют вместе 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Занимающиеся спортом партнеры и супруги вместе и худеют, как показало новое исследование.
Если партнеры или супруги любят заниматься какими-то вещами вместе, то и бороться с лишним весом с помощью физических нагрузок им тоже нужно вдвоём. Американские исследователи выяснили, что пары, которые совместно тренируются, худеют практически одновременно. Эти выводы были сделаны на основе онлайн-опроса 389 человек, которые пытались активно похудеть и при этом проживали вместе со своими партнерами или супругами.
Впрочем, отношения таким образом подвергаются серьезному риску, если используются не слишком надежные стратегии нагрузок для достижения поставленных целей. Именно поэтому партнерам, которые серьезно подходят к вопросу избавления от лишнего веса, необходимо консультироваться с экспертами в области тренировок и диет.
Исследователи выделили четыре разных обстановки, в которых люди боролись с лишним весом. Одной из этих обстановок было «синхронное похудение», при котором оба партнера позитивно относились к борьбе с лишним весом и действовали совместно, а полной противоположностью этому считалась «борьба в одиночку». В этом случае люди старались избавиться от лишнего веса без всякой поддержки со стороны партнеров или супругов, и их отношения также проходили через серьезные испытания.
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