Опасна ли эпидуралка?

Сейчас в моде роды с эпидуральной анестезией. Не вредна ли она? К. Хойлова, Луга

Врач анестезиолог-реаниматолог Екатерина Вайнер относится к «увлечению» эпидуралкой с настороженностью.

— На сегодняшний день эпидуральная анестезия широко используется во многих областях хирургии, акушерстве и гинекологии, а также для лечения хронической боли. Как такового вреда организму она не несёт, но, как и любая медицинская манипуляция, эпидуральная анестезия имеет свои противопоказания и осложнения, — предупреждает эксперт.

Противопоказаниями являются нарушения свёртывания крови, пониженное содержание тромбоцитов, повышенное внутричерепное давление, гнойничковые поражения в месте укола.

Если же процедура выполняется строго по показаниям грамотным специалистом, то осложнения можно свести к нулю.