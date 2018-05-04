Ещё
Опасна ли эпидуралка?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опасна ли эпидуралка? 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сейчас в моде роды с эпидуральной анестезией. Не вредна ли она? К. Хойлова, Луга
Врач анестезиолог-реаниматолог Екатерина Вайнер относится к «увлечению» эпидуралкой с настороженностью.
— На сегодняшний день эпидуральная анестезия широко используется во многих областях хирургии, акушерстве и гинекологии, а также для лечения хронической боли. Как такового вреда организму она не несёт, но, как и любая медицинская манипуляция, эпидуральная анестезия имеет свои противопоказания и осложнения, — предупреждает эксперт.
Противопоказаниями являются нарушения свёртывания крови, пониженное содержание тромбоцитов, повышенное внутричерепное давление, гнойничковые поражения в месте укола.
Если же процедура выполняется строго по показаниям грамотным специалистом, то осложнения можно свести к нулю.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Поздравление участников конкурса «Бумеранг любви» Не в красоте счастье? Почему успешные мужчины женятся на «серых мышках» Чистить или нет? Чем опасна зубная паста
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогер показала свою неприглядную сторону3
Женщина сделала себе соски в форме сердца21
Гибель 23-летней модели попала на видео1
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами19
Дефекты внешности звезд кино
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение