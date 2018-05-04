В жару без белья: опасно ли это?

На Западе в последние годы активное развитие получило движение «командос». Это движение голосует за то, что трусы и бюстгальтеры — лишние элементы гардероба, особенно летом. А тут еще и бесконечные примеры звезд, которые «забывают» надевать трусы. В числе знаменитостей, которых обвиняли в том, что они появились на улице без белья, Риз Уизерспун, Кейт Мосс, Лобода, Лолита Милявская и даже Кейт Миддлтон. Шерон Стоун и вовсе как-то заявила, что не носит трусики принципиально. И все ей поверили, вспомнив знаменитый кадр из «Основного инстинкта», где ее героиня закидывает ногу на ногу на допросе, и при этом на ней нет нижнего белья.
Кадр из фильма «Основной инстинкт»
Многие с фырканьем отмечают, что отсутствие трусиков или даже бюстгальтера не только безнравственно, но еще и негигиенично. Однако вот, что на это отвечают специалисты:
Доктор Джиллиан Дин, специалист по планированию семьи, заместитель директора в Planned Parenthood New York City по клиническим исследованиям и обучению, заявляет, что нет научных исследований, подтверждающих, что бактериальный вагиноз или дрожжевые инфекции могут развиться, если не носить трусики.
«Если у вас нет зуда или раздражения в интимном месте, гинекологи действительно рекомендуют вам отказаться от нижнего белья», — комментирует она.
Знаменитый блогер и гинеколог Доктор Кейт также писала у себя в соцсетях, что отсутствие трусов уменьшает чувство дискомфорта, особенно в жару. Доктор Кейт упирает на то, что среда в интимном месте и так достаточно влажная и душная, поэтому нижнее белье на теле в жару лишь добавляет телу ощущение удушья и способствует развитию болезнетворных бактерий.
С ней полностью согласна доктор медицины Алисса Двек, которая уверяет, что если пикантные места все время прикрыты, то это способствует развитию всевозможных инфекций. А так как количество людей с грибковыми заболеваниями в интимной зоне растет, то самое время отказаться от трусиков как можно скорее. Особенно когда температура за окном действительно позволяет это сделать.
Эксперт по сексуальному здоровью и основатель своего центра VSPOT Medi-Spa Синди Баршоп говорит:
«Носить или не носить нижнее белье — личный выбор каждого и зависит от ваших личных предпочтений».
Но при этом отмечает:
«Одна из проблем, связанных с нижним бельем, особенно из синтетических тканей, заключается в том, что белье препятствует поступлению воздуха. И это не очень хорошо».
Особенно негативно Баршоп отзывается о стрингах:
«Стринги способствуют переходу анальных бактерий в вагинальную область. И от этого не спасает даже душ».
Эйлин Дейли, терапевтический инструктор йоги и сертифицированный персональный тренер, специализирующийся на осознанности тела, внимательности и функциональном движении, заявляет следующее:
«Тело, похоже, любит быть голым. Исследования показывают, что время, проведенное в обнаженном виде, увеличивает чувство уверенности в себе и улучшает здоровье».
Дейли настаивает на том, что мужчины, отказавшиеся от ношения трусов, улучшают свою фертильность. Она приводит данные эксперимента, в котором мужчины, отказавшиеся от ношения боксеров, имели на 25 процентов меньше повреждений спермы по сравнению с парнями-любителями носить трусы и днем, и ночью.
Что касается женщин, то Эйлин заявляет следующее:
«Нижнее белье, которое слишком плотно или не дышит полностью, будет поглощать влагу, что может привести к бактериальным или грибковым инфекциям».
Среди знаменитостей, которые резко раскритиковали трусы, дизайнер Филипп Старк. Правда, Филипп никогда не занимался производством одежды, между тем он действительно дружит со многими кутюрье. И вот, что он говорит в адрес нижнего белья:
«Трусики — одна из самых огромных форм лжи, которую я знаю… Я не ношу нижнее белье, потому что… я не человек, я чистый дух».