Жара: почему пора перестать носить нижнее белье?

Кадр из фильма «Основной инстинкт»

Многие с фырканьем отмечают, что отсутствие трусиков или даже бюстгальтера не только безнравственно, но еще и негигиенично. Однако вот, что на это отвечают специалисты:

Доктор Джиллиан Дин, специалист по планированию семьи, заместитель директора в Planned Parenthood New York City по клиническим исследованиям и обучению, заявляет, что нет научных исследований, подтверждающих, что бактериальный вагиноз или дрожжевые инфекции могут развиться, если не носить трусики.

«Если у вас нет зуда или раздражения в интимном месте, гинекологи действительно рекомендуют вам отказаться от нижнего белья», — комментирует она.

Знаменитый блогер и гинеколог Доктор Кейт также писала у себя в соцсетях, что отсутствие трусов уменьшает чувство дискомфорта, особенно в жару. Доктор Кейт упирает на то, что среда в интимном месте и так достаточно влажная и душная, поэтому нижнее белье на теле в жару лишь добавляет телу ощущение удушья и способствует развитию болезнетворных бактерий.

С ней полностью согласна доктор медицины Алисса Двек, которая уверяет, что если пикантные места все время прикрыты, то это способствует развитию всевозможных инфекций. А так как количество людей с грибковыми заболеваниями в интимной зоне растет, то самое время отказаться от трусиков как можно скорее. Особенно когда температура за окном действительно позволяет это сделать.

Эксперт по сексуальному здоровью и основатель своего центра VSPOT Medi-Spa Синди Баршоп говорит:

«Носить или не носить нижнее белье — личный выбор каждого и зависит от ваших личных предпочтений».

Но при этом отмечает:

«Одна из проблем, связанных с нижним бельем, особенно из синтетических тканей, заключается в том, что белье препятствует поступлению воздуха. И это не очень хорошо».

Особенно негативно Баршоп отзывается о стрингах:

«Стринги способствуют переходу анальных бактерий в вагинальную область. И от этого не спасает даже душ».

Эйлин Дейли, терапевтический инструктор йоги и сертифицированный персональный тренер, специализирующийся на осознанности тела, внимательности и функциональном движении, заявляет следующее:

«Тело, похоже, любит быть голым. Исследования показывают, что время, проведенное в обнаженном виде, увеличивает чувство уверенности в себе и улучшает здоровье».

Дейли настаивает на том, что мужчины, отказавшиеся от ношения трусов, улучшают свою фертильность. Она приводит данные эксперимента, в котором мужчины, отказавшиеся от ношения боксеров, имели на 25 процентов меньше повреждений спермы по сравнению с парнями-любителями носить трусы и днем, и ночью.

Что касается женщин, то Эйлин заявляет следующее:

«Нижнее белье, которое слишком плотно или не дышит полностью, будет поглощать влагу, что может привести к бактериальным или грибковым инфекциям».

Среди знаменитостей, которые резко раскритиковали трусы, дизайнер Филипп Старк . Правда, Филипп никогда не занимался производством одежды, между тем он действительно дружит со многими кутюрье. И вот, что он говорит в адрес нижнего белья: