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Открытие сезона: почему аллергия на цветение — не приговор
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Открытие сезона: почему аллергия на цветение — не приговор 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
С приходом весны одни люди убирают зимние куртки подальше в шкаф и радуются солнцу, другие заботятся о том, чтобы запасти как можно больше носовых платков. Причина — сезонная аллергия. В преддверии «открытия сезона» «360» узнал у специалиста, стоит ли бояться пыльцы, в какое время года нужно начинать пить таблетки и почему так важно посещать иммунолога.
У аллергии нет границ
По словам аллерголога-иммунолога Алексея Бессмертного, заболевание может возникнуть у человека в любом возрасте — никто не застрахован от весеннего насморка. При этом шанс развития аллергии повышается у людей, чьи родственники уже страдали чем-то подобным. Также в группу риска входят те, у кого наблюдался аллергический или атопический дерматит.
Аллергия не знает ни пола, ни возраста, ни вероисповедания…Человека, который ни разу не встречался с аллергией, она может настигнуть в один из сезонов
— Алексей Бессмертный.
По словам Бессмертного, аллергия на цветение (поллиноз) снижает качество жизни современного человека. Со временем симптомы болезни могут развиваться — насморк сменяется приступами удушья, а конъюнктивит — отеком Квинке. Как уточнил Бессмертный, без должного лечения недомогание даже может перерасти в астму.
Определение аллергена
Обычно организм реагирует на три вида цветения — раннее цветение деревьев (апрель-май), цветение луговых трав (июнь-июль) и цветение сорных трав (август-сентябрь).
Чтобы лечение не прошло даром и дало свои плоды, в первую очередь необходимо определить, какие именно растения вызывают приступы, то есть установить причинный аллерген. Для этого врач назначает ряд анализов, в соответствии с которыми подбирается курс лечения.
Фото: pixabay
Он включает в себя несколько стадий — устранение симптомов аллергии, в том числе прием антигистаминных таблеток или капель в сезон активного опыления, а также прохождение курса аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).
Этот способ, по словам Бессмертного, помогает забыть о болезни навсегда — пациент принимает экстракт аллергена в осенне-зимний период, и, благодаря этому ему удается добиться многолетней ремиссии.
Комплексное лечение
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок добавил, что при лечении аллергии важен комплексный подход. Недостаточно просто пойти в аптеку и купить лекарства — они уберут лишь симптомы, которые будут повторяться из года в год.
В итоге получается, что состояние постепенно усугубляется. Если раньше недомогание длилось две недели, то потом это будет месяц-полтора. А затем и весь сезон
— Владимир Болибок.
Фото: pixabay
Обычно родителей беспокоит вопрос лечения аллергии у детей, но доктора утверждают, что в данном случае различаться будет только дозировка препаратов. Аллерголог-иммунолог Аллергологического центра СКАЛ Анна Тамбовцева отметила, что аллерген-специфическую иммунотерапию можно проводить с пяти лет.
Главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина сообщила, что пик весеннего сезона аллергии (поллиноза) в центральной России придется на 28 апреля — 10 мая. По ее словам, аллергия коснется 15‐20% населения.
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