Жуткая цена сидячего образа жизни

Сидячего образа жизни придерживаются сейчас многие люди, что обусловлено их занятостью, учебой и общим стилем жизни. Особенно много люди сидят именно во время рабочего дня, поэтому ученые выяснили чем чреват такой образ жизни и как предотвратить негативные последствия. Недостаток физической активности, в частности сидение на одном месте на протяжение длительного периода времени, в разы увеличивает риск развития многих хронических заболеваний. Специалисты предупреждают, что такой образ жизни может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной болезни печени, диабета и даже рака. Однако длительное времяпрепровождение на ногах тоже негативно сказывается на здоровье, например, провоцирует варикозное расширение вен, боли в ногах и спине, а также заболевания сонных артерий. Американские ученые отмечают, что наилучшим для здоровья вариантом активности в офисе на получасовой промежуток времени может быть 20 минут работы сидя, 8 минут — стоя, а еще две минуты можно ходить и потягиваться. Эксперты отмечают, что больше 10 минут стояния подряд вызывают сутулость у человека, что в итоге приводит к серьезным нарушениям работы опорно-двигательного аппарата.

Эксперты рекомендуют в течение рабочего дня обязательно находить время для физической активности, а стоять без ущерба для здоровья можно лишь 2-4 часа подряд, но при этом обязательно быть подвижным. Ученые NASA также доказали, что 2 минуты стояния 16 раз в день достаточно для того, чтобы поддерживать в тонусе мышцы. Американские ученые попытались понять, как смягчить негативные последствия малоподвижного образа жизни, а особенно интересным стало исследование суетливости. Как оказалось, ерзанье и суетливость во время сидения помогают смягчить урон здоровью и даже продлить жизнь. Ученые отмечают, что даже несколько движений предоставят достаточно преимущества, чтобы избежать приобретение заболеваний. Проведенные исследования также доказывают, что приобретенный негативный эффект от продолжительного сидячего образа жизни не смогут компенсировать даже регулярные занятия спортом. Дело в том, что малоподвижность провоцирует возникновение физиологических изменений и приводит к хроническим заболеваниям, например, диабету.

Ученые советуют меньше сидеть, нежели уделять время физкультуре, что поможет предотвратить возникновение проблемы, поскольку борьба с уже укоренившимся заболевание может быть малоэффективна. Например, людям с детьми желательно двигаться во время игр вместе с ними, а если у офисных работников назначены встречи, их лучше проводить в местах, где можно обсудить вопрос во время прогулки, а не сидя.