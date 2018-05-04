Диуретики для похудения: опасная мода

СодержаниеЧто такое диуретики?Разновидности лекарств-диуретиковЭффективны ли диуретики для похудения?К чему приводит бесконтрольный прием диуретиков?

Для того, чтобы фигура стала красивой и стройной, по мнению большого количества женщин и мужчин, все средства хороши. С целью увидеть на весах желаемые цифры, дамы, особенно в преддверии пляжного сезона, готовы на многое. Одни увеличивают количество часов в спортивном зале, другие — пробуют новые диеты, а третьи — прибегают к помощи различных лекарств. Прием мочегонных средств — это, по мнению ряда интернет-«экспертов», один из возможных вариантов похудения. Так ли это, как же они в действительности влияют и почему использовать их здоровым людям крайне опасно? Подробности в новой статье на портале MedAboutMe.

Что такое диуретики?

Диуретики очень широко применяются в медицине, ведь они усиливают выведение жидкости с мочой. Их назначают при наличии отеков на голенях и стопах различного происхождения. Они применяются в качестве одного из компонентов терапии при таких серьезных состояниях, как отек легких, гидроперикард (скопление жидкости в перикарде), асцит (скопление жидкости в брюшной полости).

На здорового человека мочегонные лекарства действуют так же, как и на больного. Поэтому при отсутствии отеков или застойных процессов диуретики выводят жидкость, которая человеку жизненно необходима. При этом они уже не спасают жизнь людей, а наносят организму вред.

Разновидности лекарств-диуретиков

Разные виды диуретиков имеют различные механизмы действия, однако суть заключается в ускорении выведения мочи почками, либо в замедлении ее обратного всасывания. Также, помимо непосредственно воды, организм покидают и важнейшие электролиты — натрий, калий, кальций, магний и хлор. Причем первым выходит именно натрий, который словно «вытягивает» за собой воду, после чего кровяное русло покидают все остальные перечисленные ионы. Все они, без преувеличения, жизненно важны, однако сильнее всего ощущается нехватка именно калия. По этой причине все диуретики делят на калийнесберегающие и калийсберегающие.

Мочегонные из первой группы действуют быстро, мощно, приводя к значительному увеличению диуреза (суточного количества мочи). К ним относятся такие известные лекарства, как фуросемид, диакарб, гидрохлортиазид и др. Они входят в стандарт неотложной помощи при отеке легких, который иногда развивается при серьезных заболеваниях сердца. Однако они приводят к таким значимым побочным эффектам, как выведение из организма важнейшего для него калия и резкому падению давления.

Калийсберегающие мочегонные средства являются более «щадящими» для организма, ведь они выводят калий незначительно. Это актуально для тех людей, которые вынуждены по причине наличия, к примеру, хронической сердечной недостаточности, принимать их годами. Однако мочегонный эффект их менее выражен, развивается он постепенно, поэтому для неотложной помощи они практически не применяются. К калийсберегающим мочегонным относятся триамтерен, спиронолактон, эплеренон.

Есть и еще один вид диутериков, которые обладают специфическим механизмом действия (задерживают обратное всасывание воды) и на выведение калия практически не влияют (маннитол, мочевина). Однако с лечебной целью они применяются не так часто, как вышеупомянутые.

Эффективны ли диуретики для похудения?

Многие люди привыкли ориентироваться в этом вопросе исключительно на цифру на весах. Это в корне неверно, и мочегонные средства тому пример.

Если человек, у которого нет ни явных, ни скрытых отеков, начнет применять диутерики, то его организм действительно будет избавляться от жидкости. Вес снизится, кожа и слизистые станут сухими, холодными, визуально возможно даже может показаться, что он на самом деле похудел. Однако это совершенно не так. Речь идет о банальном обезвоживании. К тому же, если применять калийнесберегающие диуретики, организм будет терять жизненно важный калий и другие микроэлементы. Это начинает сказываться на состоянии здоровья достаточно быстро.

К чему приводит бесконтрольный прием диуретиков?

Назначение мочегонных средств — ответственная задача для доктора. Никакой традиционной схемы лечения (например, по таблетке 3 раза в день) не существует. Обычно врачи подбирают необходимую дозу за несколько визитов, титруют ее, оценивая при этом как субъективное состояние пациента, так и его лабораторные данные. Если диагноз заставляет назначать калийнесберегающие лекарства, то в терапию дополнительно включают препараты калия (папангин, аспаркам), чтобы избежать его дефицита. Для каждого больного назначения строго индивидуальны, зависят от веса, уровня давления, степени задержки жидкости, приема сопутствующих лекарств и др.

Как человек, не имеющий медицинского образования, может подобрать для себя безопасную дозу диуретиков? Никак. Самостоятельный прием, особенно в случае с калийнесберегающими диуретиками, иногда приводит к очень печальным последствиям. Помимо истинного обезвоживания у человека могут наблюдаться следующие симптомы и состояния:

обмороки, головная боль, головокружение, сильная слабость в результате резкого падения артериального давления (особенно, если человек изначально гипотоник); нарушение сердечного ритма, перебои, боли в области сердца по причине выведения электролитов; выраженная мышечная слабость, судороги в результате выведения калия; сонливость, апатия, вялый паралич в результате действия дефицита жидкости и электролитов на нервную систему; внезапное прекращение выделения мочи в результате острой почечной недостаточности по причине токсического поражения почек; тромбозы различных сосудов, тромбоэмболия, ишемический инсульт или инфаркт миокарда.

Список осложнений бесконтрольного приема диуретиков можно продолжать еще долго, однако все они крайне серьезны и требуют неотложной медицинской помощи.

Клинический случай

Девушка 16 лет поступила в приемное отделение больницы скорой помощи. При осмотре контакт доктора с больной был затруднен, она отвечала на вопросы вяло и с задержкой. Единственная жалоба, которую она предъявляла: «Мне плохо». Во время осмотра периодически засыпала, просыпалась при сдавлении врачом кисти до ощущения легкой боли. При осмотре кожа была бледной, сухой, как и слизистые. Мышечный тонус вялый, причем всех групп мышц. Дыхание поверхностное, частота сердечных сокращений — 40 ударов в минуту. Тоны сердца приглушены, пульс на лучевой артерии не пальпировался. Артериальное давление при измерении тонометром — 65/40 мм рт.ст. Масса тела 42 кг при росте 165 см. При осмотре больше никаких особенностей не было.

По неотложным показаниям пациентке был взят общий и биохимический анализ крови, моча катетером. В результате было выявлено резкое снижение уровня калия в крови до 2,3 ммоль/л (при норме 3,5-5,5 ммоль/л), и повышение данного электролита в моче. Общий анализ крови выявил ее сгущение. Девушку немедленно госпитализировали в отделение реанимации, однако доктора были озадачены причинами, которые привели к этому состоянию. Было несколько версий, однако сама больная не могла им помочь. Исключали, прежде всего опухоль, надпочечников.

Однако уже к вечеру этого дня в отделение позвонила крайне обеспокоенная мать девушки и сообщила, что обнаружила пустую банку от фуросемида (который очень активно выводит калий). Она применяла его для лечения сердечной недостаточности, однако в последнее время стала замечать, что таблетки пропадают, но не обратила на это должного внимания. Также она сообщила, что ее дочь постоянно переживала относительно своего веса, часто отказывалась от пиши.

Этот факт позволил докторам быстро определиться с диагнозом и лечебной тактикой: девушка с целью снижения веса тайком принимала фуросемид, однако его доза была очень велика для нее, в результате чего развились симптомы передозировки. Через 10 дней пациентка была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.

Этот случай можно отнести к благоприятным. Но, к сожалению, это бывает далеко не всегда. При отсутствии лечения резкий дефицит калия и падение давления угрожают жизни.

Диуретики — это неверный путь в снижении веса. Он не просто ложный, но еще и крайне опасный. Родители должны объяснить это своим взрослеющим дочерям и мальчикам, которые хотят «подсушиться». Назначать их и контролировать лечение должен только доктор, а поводом для приема является только заболевание.

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