Флоатинг и его польза для здоровья

В современном обществе стресс и переутомление являются обычными явлениями для большинства россиян. Не многие задумываются о том, что полноценный отдых необходим организму не только раз или два в году, а гораздо чаще, тем более по приемлемой цене и за короткий промежуток времени. Так в России набирает популярность, а в Европе и Америке уже давно облюбовали такую косметологическую процедуру как флоатинг. Что это такое, разобрался сайт МедикФорум.

Что такое флоатинг?

Почувствовать любому человеку независимо от пола и возраста ощущение расслабленности, умиротворения и спокойствия поможет данная процедура. Она сравнима с купанием в Мёртвом море, где концентрация соли очень высокая, и тело как бы «плавает на поверхности». Такой эффект позволяет расслабить максимально мышцы, почувствовать себя в некоторой невесомости, забыть о всех трудностях и неприятных ситуаций. Человек, испытавший на себе эту невероятно полезную процедуру, выходит из флоатинг-капсулы как заново родившийся. Она позволяет не только достичь полной свободы над своим телом, но и получить стимул для совершения действий, направленных на решение сложных ситуаций или творчества.

Как проходит процедура флоатинга?

Процедура флоатинга проводится в камере сенсорной депривации. Капсула заполнена водой с английской солью (сульфат магния), и плотность раствора должна быть не ниже кг/м3, иначе клиент почувствует дискомфорт, поскольку тело слишком погрузится в воду и риск попадания воды в глаза будет высок. Уши клиенту заранее закрывают берушами, поэтому полное погружение в себя без звуков и посторонних шумов гарантировано. Нахождение в камере ограничивается по времени одним часом. Этого достаточно для разового посещения с целью достижения покоя и даже почувствовать состояние медитации как при занятиях йогой.

В чем польза флоатинга?

При прохождении курса в флоат-капсуле стабилизируется артериальное давление, снимается напряжение в мышцах, улучшается упругость кожи, повышается тонус всего организма. Такую необычную процедуру врачи стали рекомендовать своим пациентам с высокими физическими нагрузками, с высоким кортизолом (гормон стресса), с хронической усталостью и даже беременным, если нет противопоказаний. При флоатинге повышается гормон счастья (эндорфин), поэтому наивысшего душевного равновесия и удовольствия можно достичь даже при часовом сеансе, и отдых будет равноценен глубокому многочасовому сну. После процедуры рекомендуют попить зелёного чая, никуда не торопиться, продолжить расслабление и не вспоминать про дела ещё некоторое время. Приятное и полезное проведение времени в камере сенсорной депривации улучшит самочувствие, снимет напряжение и усталость, а также подготовит организм к любым воздействиям внешнего мира мегаполисов. Ранее ученые рассказали, почему каждый день нужно есть чеснок.