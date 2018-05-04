Что такое BB-крем и чем он лучше тонального

Для использования BB-крема вам не потребуется никаких других приспособлений и средств. Всё, что вам нужно, — это очистить лицо, выдавить из тюбика совсем небольшое количество крема и при помощи пальцев равномерно распределить его по лицу. Вы можете использовать для нанесения кисть или спонж, если вам так удобнее, но BB-крем очень хорошо ложится и если наносить его пальцами. МедикФорум выяснил и другие плюсы такого крема.

Лёгкость текстуры

BB-крем довольно жидкий и обладает лёгкой текстурой. Чтобы ровным слоем покрыть всё лицо, достаточно всего нескольких капель BB-крема, а для его закрепления не требуется наносить пудру. Благодаря этому, он не забивает поры и не мешает коже «дышать», следовательно, не провоцирует появление чёрных точек и прыщей.

Незаметность на лице

Исходя из предыдущего пункта, при правильном использовании BB-крем совершенно незаметен на лице. Это хорошо для многих людей, например, для тех, кому нельзя краситься в школу или на работу. Кроме того, что крем незаметен, он ещё и не чувствуется на лице, и это, безусловно, плюс.

Увлажнение и питание

Помимо хороших физических характеристик, BB-крем обладает полезными для кожи свойствами. Так, он хорошо увлажняет и питает кожу лица. Следовательно, если вы будете ежедневно пользоваться BB-кремом, вам останется наносить увлажняющий крем только на ночь, что очень удобно, поскольку вам не придётся тратить время и деньги на ещё одно средство для ухода за лицом.

SPF защита

Ещё одно преимущество BB-крема по сравнению с тональным — это наличие SPF фактора, защищающего кожу от вредоносного воздействия ультрафиолетового излучения. Кожа лица очень чувствительная, и даже в холодное время года нуждается в защите, а летом она просто необходима. Если вы хотите, чтобы ваша кожа всегда выглядела здоровой и не обгорала, то BB-крем — это то, что вам нужно.

Матирование

Последняя важная функция BB-крема — это матирование кожи. Благодаря тому, что BB-крем находится на коже постоянно, он непрерывно матирует её, в отличие от других матирующих средств, дающих временный эффект. Данная функция особенно важна для людей, обладающих комбинированной или жирной кожей лица, так как эти типы кожи подвержены появлению жирного блеска. BB-крем же прекрасно помогает справиться с этой проблемой. С ним кожа гораздо дольше остаётся матовой. Это были основные преимущества BB-крема по сравнению с тональным. Надеемся, что эта статья была для вас полезна! Всего вам наилучшего, и пусть ваша кожа всегда будет здоровой и красивой! Ранее ученые рассказали о правилах нанесения пудры.