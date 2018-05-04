Как придать стойкость загару?

Пляжный сезон скоро будет объявлен открытым, и все больше времени представительницы прекрасного пола проводят на улице, у водоемов, принимая солнечные ванны. С наступлением жарких летних деньков практически каждая девушка хочет похвастаться кожей красивого золотистого оттенка. Однако многих беспокоит вопрос: «Как сохранить загар на длительный промежуток времени?». Особенно эта проблема актуальна среди людей, недавно вернувшихся из жарких стран. МедикФорум решил найти ответ на этот вопрос.

Сколько продержится загар

Хочется их огорчить. Курортный загар продержится намного меньше, чем загар, полученный в родных широтах. Кожа, непривыкшая к активному солнечному воздействию, начинает быстро восстанавливаться. Это и приводит к ее шелушению, и схождению загара. Первое, на что необходимо обратить внимание, это защита кожи. Обязательно использование солнцезащитных средств, соответствующих типу кожи. Эта мера минимизирует вероятность получения ожогов и сохранит здоровье кожных покровов. Нужно отметить, что на смуглой коже шоколадный оттенок сохраняется более длительное время.

Как правильно загорать?

Следует настроиться на постепенный загар. Специалисты рекомендуют загорать в тени. Этот способ защитит кожу от пагубного влияния ультрафиолета, и, следовательно, эффект продержится намного дольше. Перед солнечными процедурами следует тщательно подготовить кожу. Возможно посещение сауны, скрабирование кожи. Эти процедуры направлены на избавление от отмерших частичек, прекрасно очищают и выравнивают кожные покровы. Депиляция сахарной пастой или воском также отлично справляется с этими задачами.

Как сохранить загар?

Главными помощниками в сохранении стойкости загара выступают косметические средства. Можно использовать увлажняющие кремы, предназначенные для ухода после воздействия солнца. Они содержат компоненты, успокаивающие кожу и способствующие сохранению шоколадного оттенка. Однако все эти задачи прекрасно выполняют и натуральные масла. Главное, что необходимо коже после загара, это глубокое увлажнение. Насыщение влагой значительно замедляет процессы увядания. Кстати, применять масла рекомендуется и перед принятием солнечных ванн. Незаменимым спутником пляжной сумки можно считать кокосовое масло. Некоторые витамины благоприятно влияют на закрепление и долговечность красивого цвета кожи. К ним относятся витамины А, Е и витамин С. Морковка способствует скорому приобретению загорелого цвета кожи, а также сохраняет полученные результаты. Употребляя ее в больших количествах, можно надолго сохранить стойкость загара. Ранее эксперты раскрыли секреты свадебного макияжа.