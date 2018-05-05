Сабельник болотный: полезные свойства и противопоказания

Многолетнее растение под названием сабельник болотный — средство, широко известное в традиционной и народной медицине. Встречаются и другие названия этого лекарственного растения — декоп, болотная роза, лапчатка болотная, суставка, сухолом, огнецвет обыкновенный, пятиперстная трава, растопырка, заячьи ушки, болотник.

Очень ценятся полезные свойства сабельника болотного в нетрадиционной медицине — это обусловлено его уникальным составом и небольшим списком противопоказаний.

Сабельник в природе

Сабельник относится к семейству розоцветных. Многолетний полукустарник высотой до 1 метра произрастает преимущественно в болотистых местностях, а также во влажных лесах, лесостепях и на берегах водоемов. У растения разветвленная корневая система, уходящая в глубину до трех метров. Красноватый стебель растения ветвистый, деревянистый. Перистые зазубренные листья состоят из 5-7 удлиненных частей.

Цветет сабельник в июле — августе темно-красными цветками, похожими на звездочки. После цветения образуются многочисленные плоды-семянки.

Химический состав сабельника

Сабельник также именуемый в народе «русским женьшенем», особо почитается в среде травников и гомеопатов. Сей факт обусловлен удивительным составом и широким спектром действия его лечебных свойств.

В отличие от многих лекарственных трав, сабельник содержит огромное количество полезных веществ, рассредоточенных во всех частях растения. Из корней, стеблей, листьев и цветков готовят чаи, отвары, спиртовые настойки, мази и масла-растирки.

Корневища сабельника содержат:

эфирные масла;

дубильные вещества;

галловую кислоту;

сапонины;

катехины;

госсипитрин (флавоноид).

В стеблях содержатся:

органические кислоты (изовалериановая, изомасляная);

аскорбиновая кислота;

флавоноид госсипитрин;

дубильные вещества;

эфирное масло;

камеди и смолы.

В листьях растения присутствуют:

фенолкарбоновые кислоты и их производные;

флавоноиды кемпферол и кверцетин;

аскорбиновая кислота;

дубильные вещества;

каротин.

В цветках обнаружены:

дубильные вещества;

антоцианы.

Декоп — настоящая кладовая минеральных веществ. Среди макроэлементов выделяются: железо, кальций, магний и калий. В состав микроэлементов входят: медь, селен, цинк, хром, марганец, фосфор, алюминий, никель, ванадий, стронций, литий, свинец, барий, бор, кобальт и йод.

Заготовкой растения занимаются с начала лета и до поздней осени. Листья и стебли сабельника заготавливают с июня до середины июля, а коренья и стволы — поздней осенью. Сушат собранное сырье в полутёмном, продуваемом ветром месте.

Правильно собранные и высушенные корешки имеют черный цвет, листья и стебли — темно-коричневый. Хранят заготовки в хлопчатобумажных или холщовых мешках в течение двух лет.

Полезные свойства растения

Благодаря такому богатому внутреннему составу болотник имеет огромную сферу влияния на человеческий организм.

Дубильные вещества в составе придают декопу вяжущий вкус и наделяют заживляющими свойствами. Они же способны подавлять рост, и развитие вредных бактерий и предотвращать образование солей в организме.

Флавоноиды оказывают благоприятное воздействие на сосуды, снижая их ломкость.

За счет фенолкарбоновых кислот укрепляется иммунитет и возрастает адаптогенность организма.

Антиоксиданты выполняют бактерицидную роль, а еще делают более эластичными стенки сосудов. Также они обладают свойством скапливаться в тканях сетчатки глаз, укрепляя ее капилляры.

Каротины повышают защитные функции организма, препятствуя разрушению клеточной структуры.

Терпеноиды способны оказывать антибактериальный эффект, они снимают спазмы, стимулируют работу пищеварительной системы.

Катехины замедляют процесс старения клеток, помогают делать стенки сосудов более упругими.

Галловая кислота обладает кровоостанавливающими, ранозаживляющими и противоопухолевыми свойствами. Используется в лечении сахарного диабета.

Слизи лапчатки болотной оказывают регенерирующее влияние на желудочные ткани, восстанавливая их целостность.

Горечи улучшают аппетит, активизируя процесс пищеварения. Сапонины укрепляют иммунитет и предотвращают развитие болезней, увеличивая физическую выносливость.

Калий отвечает за правильный обмен веществ, регулируя водный баланс и работу сердечно-сосудистой системы в организме.

Магний повышает стрессоустойчивость, удаляет токсины и замедляет рост и развитие опухолей.

Фосфор необходим костям и мышцам также этот элемент важен для умственной работы.

Медь нормализует работу щитовидной железы.

Селен оказывает антиоксидантное действие, замедляя старение. Способствует предупреждению роста аномальных клеток, укрепляет иммунную систему.

Цинк играет важную роль в процессах образования костей, быстрой регенерации ран и язв. Цинк необходим для развития мозга, участвует в процессах кроветворения, а также жировом, белковом и витаминном обмене.

Хром участвует в процессах кроветворения, выработке инсулина, затрагивая углеводный обмен и энергетические процессы.

Кобальт является жизненно важным микроэлементом — участвует в кроветворении, функциях нервной системы и печени, ферментативных реакциях.

Применение целебного растения

Сабельник болотный, за свою универсальность получил в народе звание «травы от ста недуг».

Корни, стебли, травянистую часть, листья применяется в лечении широкого спектра заболеваний, таких как:

заболевания суставов в форме артрита и артроза;

состояния, возникающие при остеохондрозе;

подагра, ревматизм и радикулит;

рассеянный склероз;

невралгии;

заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

болевой синдром со стороны органов пищеварительного тракта;

печеночная патология (гепатоз, желтуха);

конкременты и воспалительные процессы в желчном пузыре;

холецистит;

геморрой;

состояния, вызванные тромбофлебитом;

простудные заболевания, ангина, грипп;

туберкулезная инфекция;

воспалительные процессы в полости рта, кровоточивость десен;

кровотечения;

гнойные раны;

женские заболевания (эндометриоз, мастопатия, маточные кровотечения);

онкологические заболевания (рак молочной и щитовидной железы, крови, костной системы, желудка, прямой кишки).

Спиртовой настой сабельника болотного

Спиртовой настой на основе сабельника считается наиболее эффективным лечебным средством. Его используют в лечении раковых заболеваний, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваниях и гриппе. Настойка ускоряет процессы метаболизма, помогает выводить шлаки и токсины.

Не следует применять такие настойки в лечении болезней, несовместимых с приемом алкоголя (заболеваниях поджелудочной железы и печеночной недостаточности). Их можно заменить водными отварами или чаями.

Настойку с сабельником готовят следующим образом: 2 столовые ложки измельченных корневищ заливают ½ литра водки и настаивают не менее трех недель в темном прохладном месте. Настойку процеживают и хранят в холодильнике.

Столовую ложку настойки разводят в ½ стакана воды, принимают 3 раза в день перед едой в течение трех недель. После этого делают недельный перерыв и курс можно повторить.

Наружное применение спиртовой настойки рассматривается как прикладывание компрессов к больным суставам или втирание в пораженные области.

Отвар сабельника болотного

Отвар используют при болях в желудке, болезнях суставов, инфекционных заболеваниях респираторной системы (ОРЗ, ОРВИ), болезнях ЖКТ и многих других.

Отвар готовят следующим образом:

1 столовую ложку измельченных корневищ заливают стаканом кипятка.

Подогревают на водяной бане около 30 минут, дают настояться в течение 2 часов.

Процеженный отвар принимают внутрь до еды 3 раза в сутки по 2 столовые ложки.

Масляный настой

Масляный настой лапчатки болотной применяется как растирка в лечении воспаленных суставов.

Масляный настой готовят следующим образом:

1 стакан измельченных корневищ сабельника заливают ½ литра любого растительного масла.

Настаивают в течение 3–4 недель, периодически перемешивая смесь.

Процеженное масло хранят в холодильнике.

Масляный настой втирают в болезненные места в области суставов.

Чай из декопа

Травяной чай из сабельника помогает в очищении организма от накопленных ядов и токсинов. Он способствует обновлению клеток, предупреждая преждевременное старение. Чай стимулирует работу иммунной системы, улучшает состояние кровеносных сосудов головного мозга, восстанавливает функции щитовидной железы и регулирует жировой обмен. Это напиток обладает выраженным дезинфицирующим и антибактериальным действием.

В состав готовой чайной смеси обычно входят следующие ингредиенты:

зеленый чай;

корневища сабельника.

Рекомендуется употреблять чай в качестве биологически активной добавки к пище один раз в день через час после завтрака.

Противопоказания к применению сабельника болотного

Любая целебная трава, как и любое лекарственное средство, имеет ряд противопоказаний. Перед началом применения необходимо проконсультироваться с лечащим врачом по вопросам совместимости медикаментов и лечебных средств из сабельника.

Следует учитывать возможности аллергических реакций и индивидуальной непереносимости отдельных компонентов растения.

Противопоказания применения сабельника:

беременность и период грудного вскармливания у женщин;

ряд неврологических заболеваний, таких как эпилепсия;

гипотония;

брадикардия;

аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, заболевания щитовидной железы);

онкологические заболевания в активной фазе (иммунная стимуляция при прогрессировании опухолей оказывает обратный эффект).

с осторожностью пациенты младше 14 лет;

индивидуальная непереносимость и аллергия.

Необходимо строго соблюдать дозировку и схему лечения, рекомендованную фитотерапевтом. Также стоит обратить внимание на совместимость декопа с другими травами, особенно это касается растений-стимуляторов.