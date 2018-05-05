Шалфей: лечебные свойства и противопоказания

Шалфей издавна считается лечебным растением. Его часто применяют в народной медицине и такое лечение более чем оправдано. У любой травы есть свои неоспоримые плюсы в народной терапии, но не стоит забывать и о противопоказаниях.

Рассмотрим при лечении каких заболеваний используют шалфей, его лечебные свойства и имеющиеся противопоказания для мужчин и женщин.

Немного предыстории

Народные лекари используют эту траву при лечении многих заболеваний. Если перевести название этой травы с латыни, то это будет звучать как «трава жизни». В России этой травой стали лечить только в XIX веке. Существуют более 900 видов этого растения и не все они лечебные.

Трава довольно прихотливая и к ее выращиванию следует подойти серьезно. Шалфей любит теплый климат и растет только в тех регионах, где много солнца.

Состав травы

Уникальный состав шалфея поражает своей насыщенностью:

витамины категории Р и РР;

фитонциды;

борнеол;

флавоноиды;

эфирные масла;

органические кислоты;

дубильные и смолистые вещества и др.

У растения тонкий и насыщенный запах. Его применяют в качестве ароматизаторов для релаксирующих процедур. Шалфей и его лечебные свойства помогают справиться со многими недугами. Но не стоит забывать о его противопоказаниях, чтобы не нанести вред организму.

В народной медицине используют не только листву растения, но и семена, которые не менее полезны при заболеваниях глаз и других болезнях.

Шалфей для мужчин

Шалфей лечит не только организм женщин, но и оздоравливает мужчин:

целебная трава может восстановить здоровье мужчины, улучшить внешний вид кожи, помочь в болезнях репродуктивной системы. Из семян готовят отвары и настои, которые помогают эффективно бороться с бесплодием. Надо учесть, что лечение может занять не один месяц;

шалфей помогает тем мужчинам, кто страдает облысением. Различные составы косметических продуктов на основе семян шалфея помогут остановить выпадение волос;

если у мужчины наблюдаются застойные явления в яичках, то шалфей отлично справится с этой проблемой. Трава способна усиливать выработку тестостерона в организме, что помогает улучшить функцию либидо и сделать потенцию более стабильной;

лекарственный состав помогает укрепить сердечно-сосудистую систему;

отвары на основе шалфея убирают кариес, и качественно освежают дыхание.

Настои из шалфея рекомендуется принимать мужчинам в период зачатия ребенка. Содержащиеся в траве фитоэстрогены, помогают релаксировать. Они превращаются в мужском организме в тестостерон, что улучшает качество репродуктивных способностей.

Противопоказания для мужчин

Есть у этой травы и свои противопоказания:

простатит;

различные опухоли;

раздражение желудка;

расстройство кишечника либо запоры;

аллергические реакции;

индивидуальная непереносимость;

заболевания почек;

эпилепсия и др.

Перед употреблением шалфея следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Целебная трава для женщин

В лечении различных женских проблем шалфей пользуется невероятным спросом. Репродуктивная система женщины дает сбой со временем из-за недостаточного количества выработки нужных гормонов.

В итоге красота начинает увядать, кожа портится, появляются проблемы с яичниками, бесплодие и другие заболевания угнетают женский организм. На фото можно увидеть какие проблемы могут начаться вследствие нехватки фитоэстрогенов, которые очень актуальны для женщин. Богатейший состав травы, в том числе содержащиеся в ней эфирные масла, помогают снять стрессовое состояние, облегчают период при месячных и климаксе.

Фитоэстрогены возвращают молодость женскому организму. При правильном лечении шалфеем, есть большая вероятность испытать счастье материнства.

При заболеваниях циститом, мастопатией, появлении различных опухолей рекомендовано лечиться настоями шалфея с согласия врача.

Для тех, у кого выпадают волосы рекомендуется промывать их отварами из трав, в основе которых будет находиться шалфей. Волосы станут гладкими, здоровыми и блестящими. Чай с шалфеем помогает снять усталость и укрепляет стенки сосудов.

Климакс

При наступлении климакса, в организме женщины начинается полная перестройка. Присутствуют такие симптомы, как учащенное сердцебиение, приливы, повышенная температура, усталость. Чтобы уменьшить дискомфорт в новом этапе жизни, следует заваривать сушеные листья шалфея и пить отвар. В него можно добавлять мяту, валериану, лимон и другие успокаивающие травы.

Снизить потоотделение можно с помощью аптечного масла шалфея. Добавляйте в ванну несколько капель перед погружением. Вода при этом не должна быть горячей, иначе эфирные масла потеряют свои свойства.

После такого релакса станет заметно, что кожа приобрела ровный цвет, потоотделение уменьшилось, кожные покровы стали эластичными.

Вино из шалфея

При климактерическом периоде можно делать настойку из вина шалфея и употреблять рекомендованными дозами. Это полезно для сосудов и общего состояния. Нет ничего сложного в приготовлении вина. Следует взять свежие листья травы и измельчить их. В качественное вино добавьте кусочки листьев и настоите его примерно неделю. Употребляйте по 20 мл перед каждым приемом пищи.

Гинекологические заболевания и бесплодие

Чтобы уменьшить боли при месячных, снизить кровотечение или избавиться от мастопатии, необходимо пройти курс лечения отваром шалфея. Правильно приготовленные отвары помогут убрать цистит и снизить действие генитального герпеса.

При бесплодии врачи рекомендуют лечиться шалфеем, лечебные свойства которого высокоэффективны для женщин. Настой стимулирует работу яичников и шейки матки.

Такое лечение помогает повысить уровень прогестерона в организме, и заставляет пролактин снизиться. В гинекологии шалфей может стать достойным спутником медикаментозному лечению.

Противопоказания

Противопоказания у мужчин и женщин по применению шалфея примерно одинаковы. Нельзя принимать настои из семян и отвары из шалфея тем, у кого наблюдается:

период лактации;

беременность;

раковые опухоли;

индивидуальная непереносимость;

аллергическая реакция;

заболевания почек;

эпилепсия;

повышенное количество эстрогенов;

нестабильность давления и др.

Это абсолютные противопоказания. В остальных случаях следует советоваться с врачом.

Шалфей детям

Не только женщинам и мужчинам рекомендуются отвары из этой целебной травы. Для детей он также подходит в качестве лечения некоторых заболеваний. Следует строго придерживаться рекомендаций врача и действовать согласно инструкции.

В каких случаях детям показаны травяные настои:

простудные заболевания;

ангины;

повреждение кожных покровов;

простуда;

язвы и т. д.

Лечить малышей наружно можно с пяти лет настоями шалфея при условии, что у ребенка нет индивидуальной непереносимости травяных настоев. Принимать внутрь не рекомендуется до 12 лет.

Гиперактивных малышей можно купать перед сном в ванночках с добавлением отвара шалфея. Он подсушит все ранки на коже и успокоит ребенка.

Для часто болеющих детей в период обострения инфекций можно делать ингаляции с шалфеем. Если нет специального ингалятора, заварите травку и дайте подышать малышу. Так делали наши бабушки, заставляя дышать нас над картошкой, при этом плотно укутывая одеялом. В этом случае нет никаких противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости. Главное, чтобы ребенок не обжегся паром.

Если на коже появилась большая ссадина, можно приложить свежий вымытый лист шалфея или подорожника. Травяные листья отлично успокаивают и заживляют ожоги, обеззараживают раненую поверхность, обладают кровоостанавливающим свойством.

Если вы решили поить ребенка отваром из шалфея, то обязательно проконсультируйтесь с врачом. В некоторых случаях столь полезное растение может нанести серьезный вред детскому организму. Не рекомендуется давать отвар ребенку младше 12 лет.

Общие показания

Целебным составом шалфея отлично убираются стоматологические проблемы, связанные с воспалением десен, стоматитом, пародонтозом и т. д. При воспалении десен рекомендуется полоскать отваром травы ротовую полость несколько раз в день. Для тех, у кого вставлены зубные протезы, шалфей просто необходим. Иногда протезы сильно натирают десна и там образуются язвочки, которые могут долго не заживать.

Чтобы ранки затянулись, следует снимать протезы и полоскать ротовую полость настоем из трав. В аптеках продают травяные сосульки и пастилки, которые необходимо рассасывать в течение дня.

Травяным отваром можно снизить температуру, снять жар, облегчить боли в горле, подсушить язвенные поражения при ангине. Настои из семян шалфея обладают мощными антибактериальными свойствами.

Чтобы снять заложенность и улучшить отхождение мокроты, следует прокипятить стакан молока с 1 ч. л. сухих листьев шалфея. Как только молоко закипело, оставьте его на плите и плотно укутайте. Настой должен потомиться. После остужения, процедите отвар и снова доведите до кипения. Пить целебный напиток следует перед сном.

Если температура настоя не очень горячая, можно добавить в него половину чайной ложки жидкого меда.

Для поднятия иммунной системы и профилактики вирусных заболеваний, врачи рекомендуют заваривать в равных долях шалфей и липу, добавляя их на литр вод.

Состав следует хорошенько настоять и принимать его в качестве чая в течение всего дня. Такое средство поможет обильно пропотеть телу.

Шалфей действительно обладает мощными антиоксидантными, антибактериальными и другими полезными свойствами. Им лечат не только гинекологические и урологические заболевания. Эта трава зарекомендовала себя при болезнях ЖКТ, ее активно применяют в дерматологии и косметологии.