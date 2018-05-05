Уход за телом: 14 средств для увлажнения и питания кожи

Наше тело ежедневно требует к себе должного внимания, поэтому средства по уходу за ним сейчас присутствуют на туалетных столиках каждой уважающей себя женщины. Сухость, стянутость, отсутствие витаминов и питательных веществ, тусклый вид — со всеми этими неприятностями можно распрощаться, если подобрать правильный уход и активно его применять. Уход за телом: 14 средств для увлажнения и питания кожиУвлажнение Цель увлажняющих средств для тела максимально проста и понятна — насытить нашу кожу необходимой влагой, нейтрализовать сухость и шелушение. Водопроводная вода в мегаполисах, солнце, посещение солярия — все это ведет к тому, что наша кожа, теряя жидкость, вместе с тем теряет и свою упругость,

что ведет к более ярко выраженным последствиям старения. Приостановить процесс

увядания и восполнить баланс жидкости можно, используя увлажняющие крема и лосьоны.

Перед нанесением увлажняющего крема следует принять душ, чтобы предварительно

очистить кожу от загрязнений и кожного жира. Лучше всего не вытирать кожу насухо,

эффект от увлажняющих средств будет куда заметнее, если кожа будет слегка

влажной.

Питание Функции питательного крема — все тоже самое увлажнение плюс

питание кожи витаминами и минералами. Зима и осень — лучшее время для использования питательного крема. Во-первых, он поможет получить нужное

количество витаминов, которые в холодное время года обходят наш организм

стороной. Во-вторых, питательный крем отлично справляется с защитными функциями

и помогает нашей коже противостоять холодным осенним ветрам и русским зимним

морозам. Еще один плюс питательных кремов, который не может не привлекать

женщин, его возможность предотвратить старение нашей кожи.

Важно помнить, что питательные средства для тела совершенно неуместны для нанесения на лицо! Крема для тела часто содержат масла, которые на лице могут вызвать

раздражения или пигментацию.

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