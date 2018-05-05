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Как оставаться в форме, питаясь фастфудом
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Как оставаться в форме, питаясь фастфудом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Отсутствие в организме гормона висфатина делает невозможным увеличение жировых тканей, к такому выводу пришли биологи из Копенгагенского университета, об их работе пишет MedicalXpress.
В исследовании использовались мыши, у которых из жировых тканей предварительно был удален висфатин. Их сравнивали с контрольной группой грызунов.
В ходе экспериментов подопытные мыши получали сначала сбалансированное питание, а затем рацион, который, по словам ученых, соответствует постоянному употреблению пиццы и бургеров.
После сравнения мышей из двух групп медики установили, что у грызунов из контрольной группы после употребления жирной пищи значительно увеличился вес. В то же время лишенные висфатина грызуны, даже питаясь "фастфудом", жировые отложения не выросли. Кроме того, их организм лучше контролировал уровень глюкозы в крови.
Авторы исследования надеются, что их работа поможет в борьбе с ожирением и метаболическими расстройствами. При этом ученые отмечают, что простое удаление висфатина из организма человека может обернуться серьезными проблемами для здоровья.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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