Как оставаться в форме, питаясь фастфудом

Отсутствие в организме гормона висфатина делает невозможным увеличение жировых тканей, к такому выводу пришли биологи из Копенгагенского университета, об их работе пишет MedicalXpress.

В исследовании использовались мыши, у которых из жировых тканей предварительно был удален висфатин. Их сравнивали с контрольной группой грызунов.

В ходе экспериментов подопытные мыши получали сначала сбалансированное питание, а затем рацион, который, по словам ученых, соответствует постоянному употреблению пиццы и бургеров.

После сравнения мышей из двух групп медики установили, что у грызунов из контрольной группы после употребления жирной пищи значительно увеличился вес. В то же время лишенные висфатина грызуны, даже питаясь "фастфудом", жировые отложения не выросли. Кроме того, их организм лучше контролировал уровень глюкозы в крови.

Авторы исследования надеются, что их работа поможет в борьбе с ожирением и метаболическими расстройствами. При этом ученые отмечают, что простое удаление висфатина из организма человека может обернуться серьезными проблемами для здоровья.