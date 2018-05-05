«Не сидите на диетах!»: Белла Потемкина раскрыла секреты стройности

34-летняя дизайнер Белла Потемкина может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что много работает над внешностью, которой гордится. Знаменитость не уверяет в том, что изящность ей дарована природой, а делится полезной информацией, как оставаться в отличной физической форме.

Модельер Белла Потемкина для многих — образец для подражания, поскольку она успешна в разных сферах жизни — совмещает карьеру и материнство, а также успевает ухаживать за своей внешностью, которая многим кажется эталонной. На днях красавица поделилась с подписчиками секретами стройности, за что они ей очень благодарны: «Будьте легкими на подъем. Если не хочется бегать по утрам и ходить в зал, не изнуряйте себя — замените эти занятия на прогулку и игры с детьми на свежем воздухе или поездку в бассейн всей семьей».

По словам знаменитости, если придерживаться ее советов, можно оставаться стройной даже без усиленных тренировок в спортзале. Она рекомендует натощак выпивать стакан воды с кусочком лимона, питаться 4-5 раз в день — речь идет о трех полноценных приемах пищи и двух перекусах. ⠀ Потемкина считает, что отказываться от еды после 18.00 — это неправильно, последний раз садиться за стол, по ее мнению, надо не позже, чем за три часа до сна. После этого можно только употреблять зеленый чай и воду. Дизайнер также советует по утрам делать упражнение «вакуум» и пить в день не менее 1,5-2 литров чистой воды: «Не сидите на диетах! Кушайте тогда, когда ощущаете чувство голода. Не нужно ограничивать себя. Если хочется шоколада, съешьте кусочек (не плитку). И лучше, конечно же, до обеда».

Подписчики обрадовались, что добиться желаемых параметров тела можно благодаря сбалансированному питанию, а не только спорту: ⠀ «Ешьте больше овощей! Особенно если вы собираетесь съесть что-то жирненькое. Овощи, зелень — улучшают пищеварение!» «Белла — вы умница и красавица, благодарю!» «Глаза раскрыла прямо, все гениальное — просто!» «Просто пить воду! Без лимона. А вот подруга у меня делает так: с вечера имбирь заливает кипятком. Утром туда полложки меда и пьет натощак». «Я тоже так питаюсь — никаких диет, просто правильное питание и физическая активность». «Как вам удается столько времени посвящать себе? А так — спасибо за полезную информацию!» В сети часто восхищаются внешностью Беллы Потемкиной, ее многие называют иконой стиля. Наряд знаменитости, выбранный для посещения недавней White Party авторитетного журнала о кино The Hollywood Reporter высоко оценили и назвали одним из лучших.

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