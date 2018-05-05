Ещё
Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от жары
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от жары 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от аномальной жары, наступившей в ряде регионов России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья", — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор рекомендует ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить больше воды.
Также ведомство рекомендует в жаркую погоду надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, головной убор и солнцезащитные очки.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей.
Газета.Ru: последние новости
Детей оленеводов-кочевников в НАО будут доставлять в школу на вертолетах ЛДПР предлагает выделить отдельные полки для товаров с пищевой добавкой В 2016 году в школьную программу будет включен урок финансовой грамотности
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест покажет, насколько вы умны13
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами23
В жару без белья: опасно ли это?26
Гибель 23-летней модели попала на видео4
Что значит, если у женщины узкие бедра7
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение